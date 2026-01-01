Dan de Alta a 2 Pacientes del Accidente del Tren Interoceánico; Se les Dará Ayuda Psicológica

El IMSS Bienestar informó que fueron dados de alta dos pacientes: uno del Hospital General de Salina Cruz y otro del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, esto debido a que en las últimas horas mostraron una evolución favorable.

Noticia relacionada: ¿Quién es la Víctima Mortal 14 del Accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca?

Ambos pacientes fueron dados de alta con los medicamentos necesarios para continuar su tratamiento y contarán con seguimiento puntual en consulta externa.

Se les brindará atención en especialidades como medicina interna, psicología y aquellas que cada uno requiera.

El IMSS Bienestar indicó que actualmente, cinco personas permanecen hospitalizadas en las unidades:

2 personas en el Hospital General #IMSSBienestar de Salina Cruz

2 personas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

1 persona en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”

Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein, las personas que continúan hospitalizadas reciben atención médica especializada y monitoreo constante por parte de nuestro equipo médico, y sus familias cuentan con acompañamiento permanente

Suman 14 muertos por accidente del Tren Interoceánico

En tanto, esta mañana, el IMSS Bienestar informó que este 1 de enero 2026, falleció una persona más del accidente del Tren Interoceánic, ocurrido el pasado domingo 28 de diciembre. Sumando 14 víctimas mortales.

Se trata de una mujer de la tercera edad que falleció a las 10:35 horas del 1 de enero, de acuerdo con información del IMSS Bienestar.

VIDEO: ¿Quién Es la Víctima 14 del Accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca?

Historias recomendadas: