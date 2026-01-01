Dan de Alta a 2 Pacientes del Accidente del Tren Interoceánico; Se les Dará Ayuda Psicológica
Este 1 de enero, dos pacientes fueron dados de alta, mientras que por la mañana se informó del deceso de otro paciente
El IMSS Bienestar informó que fueron dados de alta dos pacientes: uno del Hospital General de Salina Cruz y otro del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, esto debido a que en las últimas horas mostraron una evolución favorable.
Ambos pacientes fueron dados de alta con los medicamentos necesarios para continuar su tratamiento y contarán con seguimiento puntual en consulta externa.
Se les brindará atención en especialidades como medicina interna, psicología y aquellas que cada uno requiera.
El IMSS Bienestar indicó que actualmente, cinco personas permanecen hospitalizadas en las unidades:
- 2 personas en el Hospital General #IMSSBienestar de Salina Cruz
- 2 personas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
- 1 persona en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”
Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein, las personas que continúan hospitalizadas reciben atención médica especializada y monitoreo constante por parte de nuestro equipo médico, y sus familias cuentan con acompañamiento permanente
Suman 14 muertos por accidente del Tren Interoceánico
En tanto, esta mañana, el IMSS Bienestar informó que este 1 de enero 2026, falleció una persona más del accidente del Tren Interoceánic, ocurrido el pasado domingo 28 de diciembre. Sumando 14 víctimas mortales.
- Se trata de una mujer de la tercera edad que falleció a las 10:35 horas del 1 de enero, de acuerdo con información del IMSS Bienestar.
