Agricultores Confirman Reunión con Segob; Denuncian Amenazas contra Líder de ANTAC

Agricultores y transportistas confirmaron una nueva reunión para mañana, 17 de diciembre de 2025, con la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de anunciar que se preparan para nuevas movilizaciones. También denunciaron amenazas de muerte contra David Estévez Gamboa, líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Indicaron que ha habido pláticas con algunos funcionarios del Gobierno Federal, en las que se siguen discutiendo los temas que el Frente Nacional ha propuesto para rescatar el campo.

Al respecto, Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), advirtió que en caso de no llegar a acuerdos con el Gobierno Federal harán un boqueo de carreteras y puentes internacionales.

De todas maneras, un llamado a todos para que el día de mañana estemos en las casetas, en las carreteras, donde nos toque a cada quien, para que si los del gobierno se quieren echar para atrás, podamos actuar de manera inmediata y podamos cerrar las carreteras y podamos cerrar los puentes internacionales y todo lo que haya que cerrar para obligar al gobierno a que atienda de manera adecuada las demandas que se han venido planteando del frente desde hace ya rato.

Amenazas de muerte contra líder de la ANTAC

En conferencia de prensa, David Estévez Gamboa, líder de la ANTAC, denunció amenazas de muerte en su contra, por parte de supuestos elementos de la Policía Ministerial en el Estado de México (Edomex).

Indicó que los supuestos policías le dijeron que “eran la maña” y lo "iban a matar", luego de acudir a apoyar a un compañero del gremio al que se le descompuso su unidad en Tlalnepantla, Edomex.

Explicó que en lo que arreglaban la unidad, tres supuestos policías se acercaron asegurando que le habían encontrado dos pastillas (lo que se conoce en el gremio como pericos) al transportista, y al confrontarlos recibió las amenazas de muerte.

Yo le dije que ellos no tenían por qué intervenir a estos compañeros, tenía que ser la policía acreditada que es precisamente la de vialidad. Para esto empezaron los insultos, a mentarme a la madre y a decirme que me iban ir a matar…Que ellos eran maña, que no eran ni ninguna corporación, que eran maña y que iban a ir a matar hasta que yo estuviera con todo y mi familia.

El líder de la ANTAC aseguró que presentará su denuncia contra quien resulte responsable por la agresión y responsabilizó al Gobierno de lo que le pueda suceder.

Responsabilizo lo que pueda suceder al Gobierno desde este momento, porque precisamente es lo que nosotros estamos luchando, por las extorsiones que hacen en diferentes partes del país. Eso es lo que estamos viendo nosotros y tal parece que hacen su oído sordo. Entonces, eso es lo que quiero comunicarles, de que estamos en pie de lucha.

