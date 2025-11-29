Aviones Airbus A320: ¿Tormenta Solar 2025 Afectó el Software en Aerolíneas de México?

Aerolíneas de todo el mundo reportan que ya reparan la falla de software en los aviones Airbus A320. Airbus ordenó un cambio inmediato de software en su familia de aviones A320. Medida afecta a cerca de 6,000 aeronaves, es decir, más de la mitad de la flota global de este modelo.

La alerta del viernes 28 de noviembre de 2025 se produjo después de un incidente reciente que reveló que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo. Investigadores franceses atribuyen el incidente a la radiación de una erupción solar.

El incidente de seguridad ocurrió el 30 de octubre en un vuelo de JetBlue que partió de Cancún, México, con destino a Newark, Nueva Jersey. Diez pasajeros resultaron heridos por una pérdida de altitud involuntaria. Los investigadores franceses tratan el evento como un "incidente", la más baja de las tres categorías de posibles emergencias de seguridad.

Ante la situación, Guillaume Faury, CEO de Airbus, pidió disculpas a las compañías aéreas y a los pasajeros tras la sorpresiva alerta. Faury expresó disculpas sinceras a los clientes y a los pasajeros que ahora se ven afectados.

¿Tormenta Solar 2025 Afectó el Software en Aerolíneas de México?

Las aerolíneas mexicanas Volaris y Viva, además de Aviacsa, aerolínea que opera en nuestro país, anunciaron que algunas de sus operaciones de vuelos se verán afectadas por la actualización de software.

Volaris prevé cancelaciones y retrasos en su red de rutas. La aerolínea requiere actualizar el software de 90 aeronaves en su flota. Volaris espera completar la mayoría de las actualizaciones entre el sábado y domingo, lo que causará cancelaciones y retrasos en toda la red durante las siguientes 48 o 72 horas.

Viva trabaja con las autoridades y Airbus para mitigar los efectos de dicha medida. La aerolínea informó que a partir de este viernes algunas de sus operaciones presentan afectaciones. Estos efectos estarán presentes en los próximos días mientras implementan las acciones requeridas.

Mientras que Aviacsa informó que su operación se vería afectada entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre debido a la actualización de software.

¿Qué deben hacer las aerolíneas ante la falla por Tormenta Solar?

Las aerolíneas deben volver a una versión anterior del software de un computador que ayuda a determinar el ángulo de la nariz de los aviones afectados. El cambio debe llevarse a cabo antes del siguiente vuelo rutinario de la aeronave. Este proceso de reparación requiere entre dos y tres horas por avión.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) lleva a cabo la verificación técnica de las aeronaves Airbus que operan Volaris y Viva. AFAC busca garantizar las condiciones máximas de seguridad operativa. La orden de revisión se produjo antes de un fin de semana de alta demanda de viajes, lo que supone un reto para las compañías.

