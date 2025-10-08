¿Sismo en Chiapas Hoy Activó Alerta de Tsunami? Aviso del Centro de Alerta

Este miércoles 8 de octubre de 2025, el estado de Chiapas amaneció con un sismo magnitud 4.9, por lo que de inmediato el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT), de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), emitió un comunicado para informar si se activó alerta por tsunami luego del temblor.

Aquí en N+ te contamos todos los detalles del sismo y del aviso del CAT, dado a conocer la mañana de hoy en redes sociales.

Noticia relacionada: Temblor Hoy en México: Magnitud y Epicentro de los Sismos del 8 de Octubre de 2025.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo de esta mañana ocurrió a las 05:58 horas y fue de magnitud 4.9.

En su aviso en la red social X, indicó que el epicentro del temblor fue a 85 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Luego de dicho temblor, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre el aviso del Centro de Alerta de Tsunamis.

Noticia relacionada: Súper Computadora para Prevenir Sismos: Equipo de la UNAM Hará Modelado de Terremotos.

¿Se activó alerta de tsunami por el sismo en Chiapas?

En su comunicado, el CAT destacó que con base en la información del sismo, “no se espera la generación de un tsunami”.

También la CNPC indicó en redes sociales: “Tras el sismo de magnitud final 4.9 localizado a 120 km al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas, no se espera la generación de un tsunami en costas nacionales”.

Noticia relacionada: Así Funciona la Mesa Vibradora de la UNAM para Estudiar Impacto de Sismos en México.

En su boletín, el CAT refirió que la información se dirige a las autoridades de Protección Civil del gobierno federal, estatal, municipal, marítimas y navales, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen las acciones correspondientes.

Debido a que no se activó la alerta por tsunami, dicho Centro de la Semar descartó la emisión de recomendaciones.

🚨 Según el boletín del CAT de @SEMAR_mx, tras el #Sismo de magnitud final 4.9 localizado a 120 km al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas, no se espera la generación de un Tsunami en costas nacionales. pic.twitter.com/ES18frFbje — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 8, 2025

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb