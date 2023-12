El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció hoy 15 de diciembre de 2023 su conferencia de prensa mañanera desde el estado de Campeche, a donde acudió con motivo de la inauguración de un primer tramo del Tren Maya.

A continuación, te contamos todos los detalles:

La mañanera en breves

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este día como “verdaderamente histórico” por la inauguración el tramo Campeche-Cancún del Tren Maya, una obra que en su totalidad comprenderá mil 554 kilómetros a lo largo de cinco estados del sur-sureste del país. El mandatario nacional expresó que el Tren Maya es una obra magna que se logró en tiempo récord; “estas obras por lo general trascienden gobiernos, son de más de una década”. Asimismo, hizo énfasis en que se realizó con inversión pública y no con crédito. López Obrador agradeció a empresarios, gobernadores, funcionarios locales, ingenieros militares y sobre todo a la población por su apoyo para hacer posible el Tren Maya; “es el esfuerzo de mucha gente”, destacó. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, destacó que el Tren Maya es una obra icónica y la más importante que se haya hecho en toda la historia del sur-sureste del país. El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, expresó que el proyecto contribuirá al desarrollo colectivo, al progreso, seguridad y bienestar del pueblo de México y recordó que la dependencia a su cargo designó recursos humanos y materiales para llevar a cabo la administración, operación y mantenimiento de la obra. El general Óscar David Lozano Águila, director de la empresa Tren Maya S.A. de C.V., detalló todas las obras complementarias, la creación de empleos y el rescate arqueológico en el proyecto. También garantizó que hay condiciones de seguridad para poder iniciar el servicio en el primer tramo. Lozano Águila recordó que la seguridad en el Tren Maya es prioridad, por lo cual se realizará un despliegue operativo mediante patrullajes, destacamentos en estaciones e instalaciones ferroviarias y vigilancia a bordo de los trenes; más de 2 mil 800 efectivos de la Guardia Nacional de desplegarán para la seguridad en el tren.

Tren Maya y desarrollo turístico en el sur-sureste

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el Tren Maya ayudará mucho al turismo, para que éste sea punta de lanza para el desarrollo del sureste de México en el futuro. Refirió que el turismo tiene la ventaja de distribuir la riqueza entre hoteleros, restauranteros, trabajadores, transportistas, comerciantes, profesionales del turismo, entre otros.

Ante ello, dijo que se procurará que no haya costos elevados en el Tren Maya; dio a conocer, por ejemplo, que ya se acordó que el pasaje siempre estará por debajo de lo que cobra el autobús en la zona. Añadió que también se está trabajando en paquetes turísticos.

Llamado para donar al Teletón

El mandatario nacional envió un mensaje a la ciudadanía para cooperar con el Teletón, pues destacó la importancia de los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) en la terapia y rehabilitación de niñas y niños con discapacidad.

“Son centros muy bien atendidos, con especialistas, y hay mucha gente que no tiene recursos para pagar médicos particulares, y van a estos centros y reciben atención de primera, y estamos otorgando unas becas (…) El complemento de las becas es que haya estos centros de rehabilitación y ya son más de 20 en distintas partes del país”.

Lenia Batres, nueva ministra de la SCJN

El mandatario nacional habló sobre el nombramiento de Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); indicó que ayer se reunió con ella y con Bertha María Alcalde, para tomar la decisión entre ambas.

Al respecto, narró que Alcalde Luján dijo que Lenia Batres había obtenido más votos en las dos últimas votaciones en el Senado, por lo cual decidió que ella puede ayudar en otra tarea. “No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla, o sea, un acto de dignidad, de principios, excepcional”, comentó López Obrador.

Argentina y medidas ante protestas sociales

Al ser cuestionado sobre el anuncio del gobierno de Argentina -encabezado por el presidente Javier Milei- de medidas en caso de protestas, el mandatario mexicano recomendó al pueblo argentino no caer en ninguna provocación; dijo que políticamente es eficaz la no violencia y la resistencia civil pacífica.

“No hay que exponerse, hay que evadir el acoso, pero eso no significa no protestar (…) Hay muchísimas formas de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica o aplicar el principio de la no violencia”.

