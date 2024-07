AMLO Considera Reprobable “Este Atentado” contra Trump y Recuerda Asesinato de Colosio

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó hoy 15 de julio de 2024 como "reprobable" el ataque a balazos que sufrió Donald Trump en Pensilvania el pasado sábado y recordó el asesinato en 1994 de Luis Donaldo Colosio, entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la Presidencia de México.

El 13 de julio de 2024, Trump se encontraba dando un mitin en Butler, Pensilvania, cuando tuvo que ser evacuado del podio tras sufrir un atentado y resultar herido de bala. El tiroteo es investigado como un intento de asesinato y fue condenado por líderes mundiales y expresidentes de Estados Unidos.

Esto dijo AMLO por el ataque que sufrió Trump

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador señaló que el ataque fue "algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar, la violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia, al contrario, enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza".

La violencia es muy inhumana porque en política podemos ser adversarios, pero no enemigos, y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir, por eso condenamos este hecho.

López Obrador recordó que él, junto con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, "fuimos los primeros en manifestarnos, posiblemente en todo el mundo, me refiero a autoridades, a gobiernos".

Señaló que se enteraron durante una gira "y terminando un acto en compañía de la presidenta electa, ella en su teléfono vio la imagen, todavía inicial y ya buscamos más, eran los primeros minutos, y vimos que había pánico, me tocó ver, observé en el primer video, que el expresidente Trump, antes de ir al suelo, se tocó la oreja y de inmediato expresamos (nuestra postura)".

Reprobamos este atentado, afortunadamente no asesinaron al expresidente Trump, sí a otra persona y también al tirador. Todo muy lamentable.

Presidente recuerda asesinato de Colosio

López Obrador, tras hablar del ataque que sufrió Donald Trump, dijo que "nosotros ya hemos padecido de estos momentos de mucha incertidumbre y tristeza, cuando el asesinato del licenciado Colosio, que nos dolió mucho a todos".

El mandatario federal dijo que "los que se acuerdan, o lo vivieron, cuando el asesinato del candidato Colosio, había mucha tristeza en el país, y miedo, mucha incertidumbre".

El asesinato de un dirigente tiene impacto, desde luego, en la relación política, en la vida pública de cualquier país, y tiene una trascendencia también mundial.

Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Tijuana, Baja California, en marzo de 1994 en el marco el proceso electoral que renovaría la Presidencia de México.

Recuerda casos en EUA y descarta que ataque afecte relación con México

Durante su conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado en torno a si ese ataque tendrá alguna repercusión para México, lo cual descartó.

No (podría repercutir en algo en nuestro país), afortunadamente no se asesinó al expresidente Trump, eso a lo mejor sí nos hubiese afectado, hubiera generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo, pues es algo aterrador y de mucho impacto, es una convulsión.

El Presidente rememoró que "en Estados Unidos ya sucedió un atentado al presidente Reagan y algo mucho muy lamentable, el asesinato del presidente Kennedy, también de su hermano; el asesinato del gran dirigente social Martin Luther King, ojalá y eso se aleje y no se presente en ningún país, es lo que nosotros deseamos, que no haya odio".

Sin embargo, reconoció que "tiene que haber confrontación política porque desde luego así se tiene democracia", pero enfatizó en que "tienen que ser los ciudadanos los que de manera libre, en paz, decidan quién debe (de gobernar)".

