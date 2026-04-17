Ante Aumento en Precio de Alimentos de Canasta Básica, Familias Modifican su Gasto

Ante el aumento de precio de algunos productos de la canasta básica, como frutas, verduras y tortillas, las familias dicen que han tenido que modificar y estirar el gasto.

Puebla

En Puebla, se reporta un aumento en los precios del jitomate, el chile jalapeño y cítricos, pero el kilo de tortilla que estaba entre 14 y 16 pesos, pasó en algunos puntos a los 20 pesos.

Como lo refiere Guadalupe Torres, una ama de casa:

"Si me gastaba yo unos 500 pesos, ahorita me vengo gastando como 700 entre fruta y verdura"

Por su parte Araceli Rojas, vendedora de tortillas explica el costo del kilo:

"Nosotros tenemos la tortilla a 21 el kilo"

Guanajuato

En Guanajuato, industriales de la masa y la tortilla, dicen que analizan la posibilidad de subir el precio, en los próximos días, ante el incremento de los insumos, lo que pegaría directamente en el bolsillo de los consumidores.

Sobre el tema, Humberto Hernández, integrante de la Asociación de Tortilleros de Guanajuato, señaló:

“La tenemos a 24 ahorita, pero no sabemos si se suba dos pesos o no sé. Se va a poner feo por el incremento del diésel, la gasolina a todos y el que la va a llevar es el consumidor”

Liliana Guerrero, ama de casa de Guanajuato, aseguró:

“Ya no podemos ni siquiera completar para comprar lo básico”

Oaxaca

En mercados de la capital de Oaxaca, al menos tres productos han incrementado de manera importante: el tomate, el limón y la papa.

Manuel Acevedo Díaz, vendedor de frutas y verduras, indicó:

“Ahorita más el limón que viene de fuera, de Michoacán, también ha tenido un incremento yo creo que un 30, 40%”

En tanto Evelia Martínez, ama de casa, señala:

“El kilo de tomate lo comprábamos a… ¿Qué será? A 15 pesos, a 18 pesos, ahorita está a 45 pesos el kilo”

Video: Gobierno y Empresarios Acuerdan Mantener Precio de Canasta Básica y Que No Haya Incrementos a la Tortilla

Coahuila

En Saltillo, Coahuila, el precio por kilo de tomate alcanza hasta los 69 pesos en grandes cadenas comerciales, mientras que en mercados y fruterías locales se encuentra en 50 pesos.

Mary, una ciudadana dice que es demasiado el aumento:

“Mucho el aumento, por ejemplo, ahorita chile, tomate y cebolla que era lo que uno se abastecía pues ahora está bien limitado”

Otros productos también se han disparado, como la manzana en 79 pesos, el limón o el chile poblano.

Laura Estela Moreno, propietaria de una frutería también reconoce el aumento en los productos:

“Pues lo que es el tomate, el limón, la papaya, la manzana, la manzana de hecho no hemos podido conseguir la nacional porque anda muy elevada”

En tanto la tortilla, también ha incrementado su costo desde 23 pesos en la zona sur, hasta los 32 pesos en el norte.

Este jueves, la Secretaría de Agricultura en coordinación con la PROFECO, reiteraron que el precio de la tortilla se mantiene sin incremento, resultado de la coordinación entre productores, industria y el Gobierno de México.

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Con información de Corresponsales N+

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