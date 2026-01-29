Apagón Masivo CFE, Hoy en México: ¿Dónde No Habrá Luz y A Qué Hora? Lista Zonas de Interrupción
N+
Los trabajos de mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad ocasionarán interrupciones que afectarán zonas de varios estados del país. Estos son los detalles
COMPARTE:
Por trabajos de mantenimiento, se espera la suspensión temporal del suministro eléctrico hoy jueves 29 enero de 2026, así lo informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se verán afectadas diversas zonas de Nuevo León y Jalisco.
Video relacionado: CFE Asegura Suministro Eléctrico Ante Tormenta Invernal 2026 con Plan Estratégico
Debido a los trabajos de mantenimiento y mejora, con la finalidad de estabilizar el servicio, cientos de usuarios podrían verse afectados sin energía este jueves.
¿Qué zonas de México sufrirán apagón por trabajos de mantenimiento?
Los trabajos de mantenimiento ocasionarán interrupciones que afectarán zonas de Jalisco y Nuevo León. Por ejemplo, en el municipio de Zapopan, Jalisco, se estima que la suspensión eléctrica dure las 8 horas.
- En Santiago, Nuevo León, se prevén que la suspensión eléctrica, por trabajos de la CFE, tengan una duración de al menos seis horas y media.
¿Por qué hay cortes de luz en Jalisco y Nuevo León hoy jueves?
La suspensión del servicio eléctrico de la CFE es parte de un programa de mantenimiento preventivo y mejora de la infraestructura.
- Se busca modernizar la red
- Reducir las fallas futuras
- Ofrecer mayor estabilidad a los usuarios.
La CFE prevé que las labores de mantenimiento finalicen a las 18:00 horas de este jueves 29 de enero de 2026, en un periodo de al menos ocho horas sin electricidad.
Estas son las zonas afectadas de Zapopan por interrupción eléctrica
La interrupción del servicio afectara en Zapopan, Jalisco en las siguientes zonas:
- Arcos Guadalupe
- Plaza Guadalupe
- Fraccionamiento Vivante
También se incluye las siguientes calles y circuitos:
- José Antonio Torres
- Johannes Brahms
- Administradores
- Agricultores
- Avenida del Agrónomo
- Ganaderos
- Economistas
- Comerciantes
- Asesores
- Úrsulo García
- Misión Magdalena
- Santa Elena
- Santa Julia
- Santo Domingo
- San Mateos
- Santo Tomás
- Santo Matías
- San Blas
- San Jorge
- San Luis
- San Marcos
- Santa Isabel
- Circuito Cedro
- Circuito Vivante
Estas zonas tendrán suspensión de energía en Nuevo León
Se dio a conocer que los trabajos de mantenimiento de la CFE también serán en Nuevo León, donde se espera que la interrupción del suministro eléctrico sea en:
- Municipio de Santiago.
Estos son los horarios estimados de afectación eléctrica:
- En Zapopan, Jalisco, se espera de 10:00 a 18:00 horas, y se tendrá una duración de ocho horas sin energía eléctrica.
- Santiago, Nuevo León, se espera de 09:00 a 15:30 horas, con seis horas y media sin energía eléctrica.
Historias recomendadas:
- Atentan Contra Diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa
- Abren Carpeta de Investigación por Desaparición de 10 Trabajadores de una Mina en Sinaloa
- Secuestran a Trabajadores de Minera en el Municipio de la Concordia, Sinaloa
Con información de N+
HVI