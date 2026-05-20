'Apagón Telefónico' 2026: Estas Son las Líneas Celulares que Serán Canceladas el 1 de Julio

Con el propósito fundamental de ubicar y suspender aquellas líneas anónimas que son empleadas para la comisión de delitos como la extorsión telefónica, el fraude o el secuestro virtual, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) continúa con la implementación de su estrategia de registro obligatorio a nivel nacional.

Los usuarios que no vinculen su número telefónico a su Clave Única de Registro de Población (CURP) se exponen a perder la totalidad de sus servicios. La fecha límite improrrogable fijada por las autoridades es el próximo 30 de junio. Una vez concluido este plazo, las restricciones se aplicarán de forma inmediata.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Línea 2 del Metro CDMX? Reportan Caída de Plafón en Zona de Vías de Estación Xola

¿Qué líneas telefónicas serán afectadas y qué restricciones tendrán?

A partir del 1 de julio, todas las líneas telefónicas que no hayan completado el proceso de registro obligatorio sufrirán una suspensión total de actividades. Las consecuencias directas para los usuarios rezagados incluyen:

Cancelación de servicios básicos : No se podrán realizar ni recibir llamadas telefónicas tradicionales de ningún tipo.

: No se podrán realizar ni recibir llamadas telefónicas tradicionales de ningún tipo. Corte de conectividad: Quedará completamente inhabilitado el envío y recepción de mensajes de texto (SMS), así como el uso de datos móviles.

Quedará completamente inhabilitado el envío y recepción de mensajes de texto (SMS), así como el uso de datos móviles. Excepciones de seguridad: Los dispositivos cuya línea sea suspendida solo mantendrán la capacidad de recibir las alertas sísmicas oficiales o mensajes emitidos por los cuerpos de emergencia.

A pesar del corte del servicio, las autoridades de la CRT precisaron que el usuario podrá recuperar su línea y reactivar los servicios normales una vez que proceda a realizar el registro obligatorio.

Pasos para registrar el número desde el celular

El trámite está a cargo de los operadores de telefonía, es completamente gratuito y se puede gestionar en menos de 5 minutos ingresando al portal oficial registratulinea.crt.gob.mx o acudiendo a los centros de atención correspondientes:

Ingreso al portal: Coloca tu número celular en la plataforma oficial tras seleccionar a tu compañía telefónica proveedora.

Coloca tu número celular en la plataforma oficial tras seleccionar a tu compañía telefónica proveedora. Carga de identificación: Toma una fotografía nítida por ambos lados de tu credencial de elector (INE) o identificación oficial vigente para validar los datos.

Toma una fotografía nítida por ambos lados de tu credencial de elector (INE) o identificación oficial vigente para validar los datos. Validación de identidad : Sigue las instrucciones de la pantalla para realizar una verificación con la cámara de tu teléfono.

: Sigue las instrucciones de la pantalla para realizar una verificación con la cámara de tu teléfono. Finalización: Una vez concluido el flujo, el registro quedará completado con éxito.

Historias recomendadas:

AMP