Aseguran en Coahuila Armas, Dosis Cocaína, Celulares y 3 Inmuebles; Hay Dos Detenidos

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados obtenidos durante la Operación Frontera Norte correspondiente al 7 de octubre 2025.

Cabe destacar que desde el inicio de la estrategia el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 7 mil 904 personas y el aseguramiento de 6 mil 121 armas de fuego, mil 080,170 cartuchos de diversos calibres, 28 mil 881 cargadores, 101 mil 617.6 kg de droga, entre ellos, 467.32 kg de fentanilo, 5 mil 114 vehículos y 959 inmuebles.

Mientras que en Baja California: En San Felipe, se detuvo a una persona, se aseguraron seis armas de fuego, nueve cargadores, 84 cartuchos, una granada de fragmentación, 19 estrellas ponchallantas y un vehículo con reporte de robo.

Coahuila

En Ciudad Acuña, se detuvo a dos personas, se aseguraron dos armas de fuego, cargadores, 55 cartuchos, 1.4 kilos de metanfetamina, 44 dosis de cocaína, una báscula gramera, nueve celulares, un vehículo y tres inmuebles.

Sinaloa

En Culiacán, se detuvo a dos personas, se aseguró un arma de fuego corta, un cargador y un vehículo.

En otra acción en Culiacán, se localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 2,840 litros y 50 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 58 millones de pesos.

