Aumentan los Incidentes con Armas dentro de las Escuelas, en México

En los últimos años han ido en aumento los incidentes violentos con armas dentro de las escuelas de México.

Expertos en el tema, destacan la importancia de identificar entornos sociales de violencia que los menores puedan replicar.

Y también señalan la necesidad de capacitar al personal docente para saber cómo reaccionar ante una agresión armada.

A más de un mes del doble feminicidio ocurrido en una escuela en Michoacán donde un menor de edad asesinó a dos de sus maestras, especialistas aseguran que existe un incremento en el número de estudiantes que han ingresado con armas de fuego a los planteles educativos.

Al respecto, Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, indicó:

“Hay otra serie de situaciones en donde hay ingreso de armas a las escuelas, hay detonaciones y quizá hay heridos o no hubo heridos o simple y sencillamente entraron con armas a las escuelas. De 2000 a la fecha, los primeros meses de 2026, pues pude documentar 143 incidentes en las diferentes entidades federativas”

Entre dicha numeralia destacan: en 2007 en el Colegio Winston Churchil de la Ciudad de México una maestra murió a causa de un ataque; en 2017 hubo un tiroteo en el Colegio Americano de Monterrey, tres personas murieron, incluido el estudiante que provocó el tiroteo; en 2020 un niño de 11 años asesinó a su profesora e hirió a seis compañeros más en el Colegio Cervantes en Torreón.

“De hecho, hubo al menos un evento en todas las entidades federativas, menos en Aguascalientes, aunque digamos que pues en Aguascalientes pues encontré, por ejemplo, una riña con arma blanca o situaciones con armas de juguete o de balines, digo, obviamente no está exenta, tampoco de violencia”, señaló el profesor Sánchez Valdés.

Video: ¿Por Qué Aumentaron los Incidentes con Armas de Fuego en Escuelas de México?

Aumento de casos

Este investigador encontró además que los casos de estudiantes con un arma en los planteles educativos han aumentado significativamente en los últimos cuatro años.

“A partir de 2012 ya empieza a haber 3, 4, 5 casos por año y a partir de 2022, digo, señalando que en 2021 no hubo casos, pero fue por la pandemia. A partir de 2022, prácticamente se da una explosión exponencial, es decir, en 2025 tuvimos 30 casos en lo que va del 26, digo, que ya había que sumar uno más, o sea, porque ya hubo uno más. Tenemos 17, o sea, el punto era que con los meses que tenemos en 2026, pues prácticamente vamos, o sea, si sigue esta tendencia, 2026 va a ser el año con un mayor número de casos”

Por su parte Juan Martin Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, indicó:

“No hay niños malos, hay adolescentes que reproducen lo que viven en su entorno. Y lo que tenemos es que identificar en este contexto la proporcionalidad. De acuerdo a los datos oficiales, tenemos 2 millones 300 mil delitos cada año. La mayoría no son con armas. De estos 2 millones 300 mil, hay 35 mil adolescentes procesados en el sistema de justicia juvenil. Y de esos 35 mil solo mil 500 participan en delitos de alto impacto”

Protocolos de acción

Expertos señalan la urgencia de establecer protocolos de acción en caso de un supuesto ataque en donde se realicen simulacros para que estudiantes, personal educativo y administrativo sepan cómo reaccionar ante esta situación.

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Con información de Lisandro González

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