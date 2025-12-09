Avanza en Comisiones Aranceles para Países que No Tienen Tratado Comercial con México.

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial que busca imponer aranceles a productos de diversos países con los cuales México no tiene un tratado comercial.

La reforma que pretende proteger a la industria nacional y fortalecer el mercado interno fue avalada con 10 votos a favor de Morena y el Partido Verde, 8 abstenciones del PAN, PRI y el Partido del Trabajo, y un voto en contra de Movimiento Ciudadano.

Se trata de modificaciones a la Ley de Impuestos Generales de Importaciones y Exportaciones, que fueron presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 9 de septiembre.

¿Qué se busca modificar?

Los cambios proponen establecer mil 463 fracciones arancelarias en las industrias automotriz, textil, del vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, papel, cartón, motocicletas, remolques y vidrio.

El diputado panista Miguel Ángel Salim, presidente de la comisión, detalló la lista de productos a los que se busca imponer tarifas.

"En estas fracciones arancelarias, 706 corresponden a textiles, 249 productos de hierro y acero y 94 a automóviles y partes, y 81 a plásticos", expuso.

"Cabe destacar que 316 de estas fracciones no están sujetas actualmente al pago de aranceles, mientras que el resto sí cuenta con alguna tarifa vigente, además se identificó que 341 fracciones tienen un arancel del 35 por ciento y 302 aplican una tasa del 10 por ciento", añadió.

Los cambios a la iniciativa de Sheinbaum

La iniciativa presidencial fue modificada por los diputados. De mil 463 fracciones arancelarias, mil 72 fueron cambiadas y 391 mantuvieron el mismo arancel.

Además, se eliminaron más de 40 fracciones arancelarias vinculadas con partes automotrices y 30 relacionadas con solicitudes de distribuidoras de automóviles.

Patricia Armendáriz, diputada de Morena, reiteró que se busca favorecer a la industria nacional.

"El objetivo de esta ley es básicamente y prioritariamente defender a la industria mexicana, en ese sentido esperaríamos que el impacto de un arancel positivo superior al establecido procurara el establecimiento de industrias mexicanas que sustituyeran esas importaciones", indicó.

¿Cuánto se busca recaudar y de qué países?

México planea imponer gravámenes de hasta el 50% especialmente a productos procedentes de Asia para proteger a las fábricas nacionales, que se enfrentan a los elevados impuestos decretados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para las exportaciones a Estados Unidos.

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, se podrían obtener 51 mil 910 millones de dólares en importaciones.

De aprobarse en el pleno, se pondrán aranceles a países con los que México no tiene tratados comerciales como China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Nicaragua.

