Ingresan a César 'N', exgobernador de Chihuahua, en Almoloya; Tendrá Audiencia Este Martes.

César "N", exgobernador de Chihuahua, fue ingresado al penal de Almoloya, en el Estado de México, la noche de este lunes 8 de diciembre, y se prevé que este martes 9 sea presentado a una audiencia de imputación.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exgobernador fue recapturado por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita.

La orden de arresto fue emitida el 16 de mayo de 2024 por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, a donde el priista llegó custodiado por autoridades federales.

El exgobernador fue asegurado alrededor de las 14:43 horas de este lunes en la Lateral Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco, al noroeste de la ciudad de Chihuahua capital.

Elementos de la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la detención, de acuerdo el Registro Nacional de Detenciones.

Juan Carlos Mendoza, abogado del exgobernador, declaró a medios locales que revisa el nuevo proceso y aseguró que "todo parece fuera de derecho".

El exgobernador fue recapturado por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita. Foto: SSPC.

El 8 de julio de 2020, César "N" fue arrestado en Miami, Florida, y extraditado a México, dos años después, el 2 de junio de 2022, a petición de la Fiscalía de Chihuahua, acusado de peculado y asociación delictuosa. Ese proceso, afirmó la FGR, está en trámite.

Para el 4 de octubre de 2024, las autoridades mexicanas solicitaron al gobierno estadounidense la autorización para poder procesarlo por un delito distinto. La solicitud se concedió el 4 de diciembre de 2025.

"Los hechos, materia de investigación en contra de César 'N', son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano", apuntó la FGR.

¿Cómo ha sido el proceso de César "N"?

César "N" se desempeñó como gobernador en Chihuahua entre 2010 y 2016 por el Partido Revolucionario Institucional. Llegó a Estados Unidos junto a su familia en 2016 para recibir atención médica tras un accidente en helicóptero.

Fue detenido cuatro años después por las autoridades estadounidenses y, luego de un prolongado proceso judicial, fue enviado a México, donde permaneció detenido en una cárcel de la capital de Chihuahua.

En 2024, la defensa del exmandatario estatal pidió el cambio de medidas cautelares. El 6 de junio del año pasado, mientras se encontraba hospitalizado para someterse a una cirugía cardiaca, una jueza consideró que había vencido el plazo máximo de dos años de prisión preventiva.

Por ello determinó su libertad condicional para enfrentar un juicio por presunto peculado y asociación delictiva bajo arraigo domiciliario y le colocaron un brazalete electrónico.

Junto con sus abogados, César "N" ha negado las acusaciones y ha atribuido su proceso a motivaciones políticas.

Los desvíos millonarios del exgobernador

En 2016, el sucesor de César “N”, el panista Javier Corral, anunció una docena de órdenes de aprehensión en contra del exmandatario priista por el desvío de más de mil millones de pesos. Pero desde 2014, En Punto documentó que César "N" y su esposa constituyeron un fideicomiso privado de 65 millones de pesos.

Posteriormente, varias sociedades financieras y uniones de crédito se fusionaron con este fideicomiso y crearon el "Banco Progreso Chihuahua", del que ambos fueron socios y al que posteriormente se le inyectaron hasta 80 mil millones de pesos de recursos públicos.

Cuando se le preguntó por estos movimientos, respondió que no había leído los documentos del contrato.

"¿Sabe cuántos documentos firmo al día? ¿Se imagina? Pero el fideicomiso lo debe de tener claro, ¿Son 65 millones? Claro, por supuesto, a lo macho que no lo leí", dijo.

Al exgobernador también se le acusa de usar empresas familiares para desviar recursos públicos.

En octubre de 2016, se le cuestionó por su enriquecimiento inexplicable, y dijo que estaba dando la cara.

También se documentó que entregó contratos por casi 500 millones de pesos a una empresa creada por Jaime Agustín Fong Ríos, sobrino de su esposa.

En 2010, a pocos meses de asumir como gobernador, César "N" empezó a comprar extensos ranchos a su nombre y de su familia en el municipio de Balleza.

En el rancho "El Saucito", construyó presas donde almacenó millones de metros cúbicos de agua, sin permisos de la Conagua o algún título de concesión, dejando sin suministro a comunidades en medio del desierto.

Con información de Fátima Monterrosa

