Nuevo Apoyo para Universidad: Sheinbaum Anuncia Expansión de Beca Gertrudis Bocanegra

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este sábado 7 de febrero 2026 que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) recibirán la beca Gertrudis Bocanegra, que consiste en un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, esto tras inaugurar la primera etapa de la Unidad Académica de Soledad de Graciano Sánchez de la UNRC en San Luis Potosí.

Durante una conferencia en un campus de la universidad, la mandataria dio a conocer que se expandirán los beneficiarios de este apoyo, que fue creado como parte del Plan Michoacán.

Ayer estuvimos en Michoacán, ahí creamos una beca para los estudiantes de educación superior, porque se tiene una beca para media-superior, pero después ya no hay beca para los estudiantes de superior, entonces decidí en Michoacán tener una beca por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una beca para los estudiantes de universidad, que es la misma de preparatoria, es para transporte escolar, en realidad es para ayudarles al transporte escolar y algunos pequeños gastos que tienen. Pues hoy doy la noticia de que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos van a tener la Beca Gertrudis Bocanegra

La jefa del Ejecutivo Federal explicó que los edificios que componen la primera etapa de la Unidad Académica Soledad de Graciano Sánchez la construyó el Gobierno del Estado, a cargo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y anunció que se construirán otros edificios para laboratorios con recursos del Gobierno de México.

Sheinbaum que con la llegada de la Cuarta Transformación en 2018, "se reivindicó el acceso a la educación como un derecho y no como una mercancía", comparando sus acciones con las realizadas en los gobiernos neoliberales.

Con la expansión de la Beca Gertrudis Sánchez a la Universidad Rosario Castellanos, se prevé beneficiar a alrededor de 80 mil estudiantes a niveles licenciatura y posgrado.

La Unidad Académica de Soledad de Graciano Sánchez de la UNRC cuenta con más de 5 mil metros de construcción, 2 edificios, 36 aulas, 5 laboratorios, 2 laboratorios de cómputo, un SITE, una Cámara de Gesell, canchas deportivas, una plaza cívica y áreas comunes. En San Luis Potosí, la UNRC cuenta con más de 600 estudiantes en 27 de los 58 municipios, quienes estudian 12 licenciaturas.

