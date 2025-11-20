¿Cuáles Carreteras Están Cerradas Hoy en México? Reporte de Bloqueos en Autopistas

Desde la mañana de hoy, 20 de noviembre de 2025, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) reportó afectaciones por manifestaciones en carreteras. En N+ te contamos en dónde para que tomes tus precauciones.

La Capufe precisó que en la carretera Tehuacán-Oaxaca, a la altura de la Plaza de Cobro Suchixtlahuaca, todavía hay presencia de manifestantes, sin embargo, ya fue restablecida la circulación, pero pidieron manejar con precaución.

Considera que para el próximo lunes los transportistas anunciaron bloqueos en distintas autopistas, anteriormente en N+ te contamos por qué y cuál es su horario previsto: Transportistas y Campesinos: ¿A Qué Hora Es el Megabloqueo Nacional 2025 Este Lunes?.

Por su parte, para consultar las afectaciones viales por accidentes, protestas, labores de mantenimiento y obras en la México-Querétaro revisa ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Jueves 20 de Noviembre de 2025? y si te diriges de Puebla a la capital también te compartimos ¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 20 de Noviembre? Esto Reportan Capufe y GN.

En breve más información.

