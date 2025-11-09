Transportistas Anuncian Bloqueos Para Este Lunes 10 de Noviembre 2025: ¿Qué Piden?

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) en Tabasco advirtió sobre posibles bloqueos en las principales vialidades del estado este lunes 10 de noviembre, en caso de que las autoridades no atiendan sus demandas.

Los transportistas acusan abusos de autoridad, cobros irregulares y omisiones en la aplicación del reglamento de grúas, informó el presidente nacional del organismo, Rafael Ortiz Pacheco.

En un mensaje dirigido al gobernador Javier May Rodríguez, al secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, y al secretario de Movilidad, Rafael Elías Sánchez Cabrales, el dirigente solicitó abrir un espacio de diálogo para evitar las movilizaciones previstas en los accesos a Villahermosa.

“Tenemos planeado un movimiento para detener nuestras unidades en la entrada de Villahermosa, Tabasco, por varios motivos de abuso, óiganlo bien, abuso de autoridad”, declaró Ortiz Pacheco.

El líder de AMOTAC señaló que el gremio rechaza cualquier intento de imponer tarifas o permisos adicionales al transporte de carga que opere dentro o fuera del estado.

“Alguien en su gobierno está malinterpretando la Ley de Movilidad, que no contempla gravar un costo adicional al transporte para poder trabajar. Esto no es posible, señor gobernador”, enfatizó.

Agregó que “no se puede castigar al transportista que lleva la carga que se distribuye en su ciudad o municipios, ni imponer un cobro por transportar mercancías que salen de Tabasco hacia otras partes del país”.

Secretaría de Movilidad estatal instala mesas de diálogo

Por su parte, el secretario de Movilidad de Tabasco, Rafael Elías Sánchez Cabrales, informó que se sostendrán reuniones con los representantes de AMOTAC para escuchar sus demandas y evitar los bloqueos anunciados.

“Aquí lo importante es mantener una buena relación con todos los transportistas, locales o foráneos, y trabajar en conjunto para que el servicio que se preste, en cualquier modalidad, sea adecuado y conforme a derecho”, afirmó el funcionario.

Historias recomendadas:

CLS