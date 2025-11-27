Bloqueos de Transportistas Generan Inconformidad de Otros Operadores y Pasajeros de Autobuses

Transportistas y agricultores mantuvieron por tercer día consecutivo los bloqueos en varios tramos carreteros del país, tras la falta de acuerdos con las autoridades.

Los cierres han afectado el traslado de mercancías no solo hacia Estados Unidos, sino dentro del territorio nacional, lo que ha ocasionado la inconformidad de otros grupos de operadores de camiones de carga.

En la autopista México-Guadalajara, a la altura de la Caseta de Ocotlán, las filas de vehículos varados alcanzaron más de 10 kilómetros.

Afectados

Pasajeros de autobuses aseguraron que tras tres días de bloqueo, ya no tienen dinero ni alimentos.

Como Ruth Pérez Escobar, afectada por bloqueo quien indicó estar desesperada:

Pues desesperada porque la verdad hay gente que venimos con lo justo con lo del pasaje y pues para la comida, y sobre todo el mal dormir aquí, hay niños, la verdad es preocupante ya esta situación

Operadores de transporte de carga dijeron que entienden las demandas de los productores, pero ellos también son afectados.

Como Isidro Pérez, transportista afectado por bloqueo en la autopista México-Guadalajara:

Es la segunda botellita de agua que nos regalan después de 62 horas que nos tienen aquí varados en la Caseta de Ocotlán, que hagan uso de conciencia los compañeros que están tapando las vías alternas

Les preocupa, dicen, la mercancía que transportan.

Edson Ortega, afectado por bloqueo en autopista México-Guadalajara refiere:

Venimos aquí de Tequila, venimos por un carro de maíz que está cargado, desafortunadamente ya nos tocó el bloqueo. Vamos para Hidalgo ya está complicado. Ya nos sentimos desesperados. Esto ya no pasó a ser un bloqueo, sino un secuestro

En la aduana de Nogales hubo fricciones. Transportistas de Sonora reclamaron a los manifestantes procedentes de Sinaloa el cierre hacia Arizona y quitaron las carpas para permitir el paso de los camiones.

Este miércoles fueron reforzados los bloqueos a vehículos de carga en los cuatro cruces fronterizos de Ciudad Juárez. Cientos de camiones con mercancías han quedado varados.

Adrián Rodríguez, presidente de la Asociación de agentes Aduanales A.C. indicó:

Esto ha generado un conflicto muy serio, tanto en el lado de nosotros de México lo mismo sucede del lado de Estados Unidos

Bloqueos intermitentes

También hubo bloqueos intermitentes en otros estados, como Sinaloa, Tamaulipas, Colima y Guanajuato. En este último, agricultures abrieron por unas horas la carretera de Irapuato a La Piedad para mitigar las afectaciones.

Tras la falta de acuerdos en la Secretaría de Gobernación, productores y transportistas se reunieron con diputados y senadores. Acordaron instalar una mesa para revisar la iniciativa de ley de aguas y retomar el diálogo en Gobernación.

Con información de N+

