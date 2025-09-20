Buque Escuela “Cuauhtémoc” Concluye Pruebas y Retorna a Nueva York Tras Accidente

La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, informa que hoy, el Buque Escuela “Cuauhtémoc”, arribó al muelle 86 “Pier 86” en Manhattan, Nueva York, tras haber efectuado pruebas de aceptación en la mar (SAT / Sea Acceptation Tests), mismas que arrojaron resultados satisfactorios.

En mencionadas pruebas, se verificó el correcto funcionamiento del Sistema de Gobierno (navegación) en modo normal y de emergencia, se realizaron pruebas del Sistema de Propulsor Auxiliar, tanto avante como atrás, a distintas revoluciones, asimismo, se consolidaron enlaces de los Equipos de Comunicaciones Exteriores y se comprobó la resistencia de su Arboladura y Jarcias, firme transversal y longitudinal, es decir el correcto funcionamiento de su sistema de propulsión a vela.

Cabe destacar que, el pasado 17 de septiembre, el Embajador y Caballero de los Mares, zarpó del muelle de Nueva York, tras concluir las reparaciones realizadas en los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD; durante 72 horas de navegación, puso a prueba cada mástil, cabo y vela, refrendando la valentía y compromiso de su tripulación.

Pruebas del Buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York

Este Buque insignia de la Secretaría de Marina- Armada de México, ha sido parte fundamental en la formación de marinos mexicanos, una tradición naval que ha prevalecido por 43 años, emblema de disciplina y tenacidad, el cual, ha desplegado nuevamente sus velas con coraje y decisión, haciendo honor a Cuauhtémoc el último emperador mexica.

#ÚltimaHora



Nuestro Buque Escuela #VeleroCuauhtémoc, retornó a Nueva York tras exitosas pruebas de aceptación en el mar, donde sus velas, cabos, mástiles y sistemas de navegación, propulsión y comunicación fueron puestos a prueba.



Con 43 años formando marinos ejemplares, el… pic.twitter.com/pVNIl2uuvK — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 20, 2025

Así fue el accidente del Buque Escuela “Cuauhtémoc”

El pasado 17 de mayo, el Buque Escuela “Cuauhtémoc” chocó contra el puente de Brooklyn en Nueva York provocando la muerte de dos tripulantes, la cadete América Yamilet Sánchez y el marino Adal Jair Marcos, y dejando al menos 19 heridos.

El accidente ocurrió durante una maniobra de zarpe cuando los mástiles del barco se estrellaron contra la estructura del puente.

Este Buque, insignia de la Secretaría de Marina- Armada de México, ha sido parte fundamental en la formación de marinos mexicanos, una tradición naval que ha prevalecido por 43 años, emblema de disciplina y tenacidad, el cual, ha desplegado nuevamente sus velas con coraje y decisión, haciendo honor a Cuauhtémoc el último emperador mexica.

Historias Recomendadas: