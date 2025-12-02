Beca Familiar: ¿Quiénes Recibirán Apoyo de Hasta 3,300 Pesos el 4 y 5 de Diciembre 2025?

Se ha dado a conocer el calendario de pagos de las Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) y entre ellos también se dispersa la beca familiar, que puede ser de hasta $3,300 pesos. En N+ te decimos quiénes la cobran el 4 y 5 de diciembre 2025.

Previamente, te hemos compartido las fechas de depósito para las y los estudiantes de media superior que son beneficiarios de la Beca Benito Juárez, luego de que se esperara con dudas este momento de pago, ya que en el bimestre pasado su calendario se retrasó hasta finales del mes de octubre.

¿Quiénes cobran la beca familiar el 4 y 5 de diciembre 2025?

El coordinador de las Becas para el Bienestar, Julio León, reveló que a partir de este jueves 4 de diciembre 2025 comenzarán a distribuirse los apoyos para secundaria, media superior y superior. Siendo el apoyo para educación básica, la beca familiar o Beca Rita Cetina en la que se hace un depósito de hasta $3,330 pesos.

Los beneficiarios que cobran este programa son aquellos que tienen más de un hijo en secundaria, que suma 700 pesos por cada integrante.

Apoyo otorgado:

$1,900 MXN por familia con al menos un estudiante en secundaria pública.

$700 MXN adicionales por cada estudiante extra en secundaria pública.

Es decir, con dos estudiantes en secundaria, la beca entrega un monto de $2,600 pesos. En caso de que tres estudiantes cursen este nivel escolar, hay una entrega de $3,300.

Como ya es costumbre en el calendario de pagos, la dispersión del apoyo económico se hará en orden alfabético y de acuerdo con la primera letra del primer apellido de cada uno de los beneficiarios:

Jueves 4 de diciembre 2025 - Letra A, B

Viernes 5 de diciembre 2025 - Letra C

¿Cómo consultar el estatus de la beca?

Puedes revisar tu estado de cuenta a través de cajeros del Banco del Bienestar o de la aplicación de la misma entidad financiera. En caso de que no cuentes con ella, te decimos los pasos que debes seguir:

Abre la tienda de aplicaciones y busca "Banco del Bienestar Móvil"

Descarga la app, dando clic en la opción para descargar a instalar

Abre la app e ingresa el número de tu celular, los 16 dígitos de tu tarjeta y tu nip.

Crea una contraseña para entrar a tu cuenta

