Calendario Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Qué Apellidos Cobran el 5 de Diciembre 2025?

Buenas noticias para los estudiantes en México, durante diciembre corre el calendario de Pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez, por lo que en N+ te damos a conocer qué letra y apellidos cobran 1,900 pesos este viernes 5 de diciembre de 2025.

Julio León, coordinador Nacional de Becas del Gobierno del Bienestar, fue el encargado de dar a conocer las fechas de los depósitos para estudiantes de Educación Básica y Educación Media Superior.

El monto que se verá reflejado en sus tarjetas del Banco del Bienestar corresponde al segundo bimestre del ciclo escolar 2025-2026, y se realiza en orden alfabético, de acuerdo a la primera letra del primer apellido del titular de la tarjeta.

Ten en cuenta que para la Beca Rita Cetina el depósito se hará según el apellido de la madre, padre o tutor, mientras que para la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se hará directamente en su cuenta.

¿Qué letra y apellidos cobran la Beca Rita Cetina el 5 de diciembre?

De acuerdo con el Calendario de Pagos de las Becas del Bienestar, los estudiantes de Primaria y Secundaria que reciben 1900 pesos este viernes 5 de diciembre son aquellos cuyo primer apellido de la madre, padre o tutor inicia con la letra "C".

En el caso específico de este apoyo económico, el Gobierno de México entrega 1900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que la integre.

A continuación hallarás un listado representativo de los apellidos que inician con la Letra C, sin embargo el apoyo se extiende al universo completo de beneficiarios.

Cruz

Castillo

Chávez

Castro

Contreras

Cortés

Cervantes

Carrillo

Campos

Camacho

Cabrera

Cárdenas

Calderón

Corona

¿Qué letras y apellidos cobran la beca Benito Juárez el 5 de diciembre?

Dado que el Calendario de Pagos de las Becas del Bienestar aplica también para la Beca Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro, los estudiantes de Educación Media Superior cuyo primer apellido inicia con la letra C también recibirán su depósito este viernes.

En el transcurso del día podrán verificar el saldo de su tarjeta, para constatar que les fueron depositados los 1,900 pesos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de la beca universal Benito Juárez.

Cortez

Cano

Cuevas

Carmona

Cisneros

Córdova

Castellanos

Caballero

Coronado

Carbajal

Carrasco

Carranza

¿Dónde puedes pagar con tu Tarjeta del Bienestar?

De acuerdo con información del Gobierno de México, la tarjeta del Banco del Bienestar donde se depositan las Becas Benito Juárez y Rita Cetina se puede utilizar para hacer pagos en establecimientos que acepten terminal bancaria.

Además, se pueden hacer retiros en efectivo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar, así como en tiendas de autoservicio o algún otro banco por una comisión.



