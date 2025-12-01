¿Quiénes Cobran Primero Beca Rita Cetina y Benito Juárez el 4 de Diciembre? Calendario Bienestar

Los padres de familia y estudiantes pudieron conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro de diciembre 2025 y para que sepan cuál es el orden de los depósitos, acá en N+ te explicamos a quiénes les depositan primero el apoyo.

Este lunes, el coordinador nacional Julio León presentó las fechas oficiales de pago de las Becas Bienestar para estudiantes de secundaria, de preparatorias, bachilleratos y universitarios.

A diferencia de la dispersión pasada, los depósitos de las tres becas se harán de forma simultánea del 4 al 18 de diciembre de 2025, por lo que los beneficiarios recibirán su apoyo en el día indicado en el calendario, según la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta Bienestar.

¿Quiénes cobran primero Beca Bienestar el 4 de diciembre?

Los depósitos de la Beca Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro comenzarán este jueves 4 de diciembre, día en el que se pagará a todos los beneficiarios de continuidad cuyo primer apellido inicie con la letra A o B, como por ejemplo:

Aguilar

Álvarez

Alvarado

Ávila

Acosta

Bautista

Barrera

Beltrán

Blanco

Benítez

🎉 ¡Iniciamos diciembre con excelentes noticias para nuestras becarias, becarios y familias beneficiarias! 🎉



A partir del 4 de diciembre comenzaremos con los pagos de las #BecasBienestar, correspondientes al segundo bimestre (noviembre–diciembre) del ciclo escolar 2025-2026. pic.twitter.com/fuUVY4bRB3 — Julio León (@Julio_LeonT) December 1, 2025

Noticia relacionada. Hoy Inicia Registro a Beca de Aprovechamiento 2025: Cómo Inscribirse y Calendario por Letras

De esta manera, las familias beneficiarias y estudiantes podrán disponer de su apoyo a partir de este día, ya sea retirando su dinero en los cajeros del Banco Bienestar o en otras instituciones bancarias o utilizando la tarjeta en establecimientos que cuentan con terminal.

Este es el calendario completo de pagos de las Becas Bienestar de diciembre 2025:

Jueves 4 de diciembre 2025 - Letra A, B

Viernes 5 de diciembre 2025 - Letra C

Lunes 8 de diciembre 2025 - Letras D, E, F

Martes 9 de diciembre 2025 - Letra G

Miércoles 10 de diciembre 2025 - H, I , J , K, L

Jueves 11 de diciembre 2025 - Letra M

Lunes 15 de diciembre 2025 - Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre 2025 - Letra R

Miércoles 17 de diciembre 2025 - Letra S

Jueves 18 de diciembre 2025 - Letras T, U , V, W, X, Y, Z

Noticia relacionada. ¿Cómo Saber Si Está Activa Tu Tarjeta Bienestar de Beca Benito Juárez tras Reparto de Noviembre?

¿Cuánto pagan las Becas Benito Juárez y Rita Cetina?

Las Becas Bienestar otorgan diferentes montos a los beneficiarios, dependiendo del programa al que pertenecen, pero todos los que son de continuidad, es decir que ya han recibido pagos previamente, recibirán lo correspondiente a un bimestre, que es noviembre-diciembre 2025:

Beca Rita Cetina : Paga 1,900 pesos a las familias con un estudiante en secundaria y aumenta 700 pesos por cada alumno extra en dicho nivel

: Paga 1,900 pesos a las familias con un estudiante en secundaria y aumenta 700 pesos por cada alumno extra en dicho nivel Beca Benito Juárez Media Superior : Deposita 1,900 pesos a cada estudiante de preparatoria o bachillerato

: Deposita 1,900 pesos a cada estudiante de preparatoria o bachillerato Jóvenes Escribiendo el Futuro: Paga 5,800 pesos a los estudiantes universitarios

Si todo sigue conforme lo planeado por la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, el próximo pago se hará en febrero de 2026, por lo que se recomienda a los beneficiarios planificar sus gastos.

Historias recomendadas