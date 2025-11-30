Mañana Inicia Registro a Beca de Aprovechamiento 2025: Cómo Pedir, Días de Inscripción por Letra

Este lunes inicia el registro a la Beca Bienestar de Aprovechamiento Académico para alumnos de primaria y secundaria en el Edomex, por tal motivo acá te decimos cómo registrar a tu hijo y el calendario de registro, para que sepas cuándo te toca hacer el trámite en línea en diciembre 2025, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del aspirante a las becas en el Estado de México.

Para que sepas todos los detalles de esta nueva convocatoria de las Becas de Aprovechamiento Edomex 2025, en una nota ya te mostramos los requisitos para solicitar al apoyo, cuándo salen los resultados y los días de registro para la Becas por Aprovechamiento para media superior y superior.

Video: Sheinbaum Entrega Becas Benito Juárez en Mérida y Anuncia Más Preparatorias en Yucatán

¿Cómo hacer registro para las Becas de Aprovechamiento 2025 en Edomex?

Las padres de familia y alumnos que hagan su registro a la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico en diciembre deben realizar sus estudios en alguna primaria o secundaria pública durante el ciclo escolar 2025-2026 en el Estado de México y hacer su inscripción con los siguientes pasos:

El registro se hace por medio del sitio oficial de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Seduc Edomex) en el siguiente link: https://seduc.edomex.gob.mx/becas.

Busca la opción Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico de Educación Básica, cuyo link

Selecciona el apartado " Solicitantes " para acceder al formulario de registro, cuando esté disponible la opción.

" para acceder al formulario de registro, cuando esté disponible la opción. Luego, debes llenar el formulario de registro con todos los datos que te piden como Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudias, información académica (grado, promedio), datos socioeconómicos por parte de la familia, ya que al programa le importa la renta familiar, correo electrónico y número de teléfono.

Sube los documentos que te pide el sistema.

No te olvides de enviar tu solicitud y guardar tu folio.

Nota relacionada: Alumnos Deberán Renunciar a la Beca Rita Cetina: ¿Quiénes Dejarán de Recibir Pagos y Por Qué?

Video: Nuevo Reglamento de Tránsito en EDOMEX

Calendario de registro a la Beca de Aprovechamiento 2025

Para que haya un orden en el registro, la Seduc Edomex indicó en la convocatoria que las inscripciones serán escalonadas, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del aspirante. Bajo esta indicación, las fechas de trámite son las siguientes:

Del 1 al 3 de diciembre 2025 : Se inscriben las letras A, B, C, D, E .

: Se inscriben las . Del 2 al 4 de diciembre 2025 : Hacen registro las letras F, G, H, I, J .

: Hacen registro las . Del 3 al 5 de diciembre 2025 : Toca inscripción a las letras K, L, M, N, Ñ, O .

: Toca inscripción a las . Del 4 al 6 de diciembre 2025 : Hacen inscripción las letras P, Q, R, S, T .

: Hacen inscripción las . Del 5 al 7 de diciembre 2025: Se registran las letras U, V, W, X, Y, Z.

Nota relacionada: Último Calendario Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo Pagan el Apoyo y Quiénes Cobran Primero?

Una vez hecho el registro, los padres de familia y aspirantes de la Beca de Aprovechamiento 2025 deberán esperar hasta el 28, 29 y 30 de enero 2026, fechas en que se darán a conocer los resultados de los alumnos de primaria y secundaria que van a recibir el apoyo económico.

Historias recomendadas: