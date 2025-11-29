¿Cuándo Depositan el Próximo Pago de la Beca Benito Juárez? Estos Beneficiarios Cobran Primero

Luego de la espera, las y los beneficiarios de la Beca Benito Juárez están cerca de recibir su próximo pago. A unos días de qué se revele el calendario correspondiente a diciembre 2025, en N+ te aclaramos quiénes serán los primeros en recibir el apoyo y cuándo depositan.

Y es que, a medida que avanza la entrega de tarjetas para los nuevos beneficiarios, se suman nuevos beneficiarios que esperan recibir su apoyo de $1,900 pesos. A la par, se espera que en este doceavo mes también se abran registros en programas enfocados en todos los niveles educativos.

Video: ¿Cómo Obtener la Tarjeta de la Beca Benito Juárez para Estudiantes de Aguascalientes?

¿Cuándo sale el calendario Beca Benito Juárez?

Se espera que el próximo pago de la Beca Benito Juárez para media superior se deposite en el mes de diciembre, debido a que el orden que se ha seguido a lo largo del año es que este apoyo se disperse en el segundo mes del bimestre al que corresponde el pago.

Es decir, la última transferencia se realizó en el mes de octubre y fue de los meses septiembre-octubre 2025.

Se prevé que la Coordinación Nacional de las Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) publique el calendario de pago de la Beca Benito Juárez de diciembre 2025 en la primera semana del mes, que iniciará el próximo lunes.

¿Quiénes cobran primero las Becas Benito Juárez en diciembre 2025?

Las primeras personas en cobrar este apoyo serán las que su primer apellido comience con la letra A.

Como ya es costumbre, el primer día de dispersión corresponde el depósito a las dos primeras letras del abecedario.

El orden que podría seguir es el siguiente, tomando como ejemplo el de periodos pasados:

Día 1: A, B

Día 2: C

Día 3: D, E, F

Día 4: G

Día 5: H, I, J, K, L

Día 6: M

Día 7: ​​N, Ñ, O, P, Q

Día 8: R

Día 9: S

Día 10: T, U, V, W, X, Y, Z

Te recordamos que para este periodo de dispersión solo cobrarán los beneficiarios y beneficiarias de continuidad, es decir, quienes ya tenían su tarjeta y estaban inscritos en el programa.

Video: Calendario de Beca Benito Juárez 2024: ¿Cuándo Depositan Más de 16 Mil Pesos a Estudiantes?

Historias recomendadas:

DMZ