Calendario de Pago Pensión Bienestar 24 a 28 de Noviembre: Lista de Mujeres y Adultos que Cobran

Entramos a la recta final del calendario de pagos de la Pensión Bienestar, por eso, si aún no sabes cuándo depositan a los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos qué letras cobran en las fechas del 24 al 28 de noviembre 2025, pues hay que resaltar que en esta última dispersión del año también le toca pago a las personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras.

Debido a la alta demanda que tiene la pensión universal del adulto mayor, en una nota ya te dijimos qué apellidos cobran el apoyo 65 y más el 21 y 24 de noviembre. De igual forma, te contamos quiénes reciben el próximo pago Bienestar de diciembre 2025.

¿Cuándo depositan el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 y adultos mayores en noviembre 2025?

De acuerdo con la fecha de pago dada a conocer por la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, del 3 al 27 noviembre 2025 se va a realizar la dispersión del último depósito de las pensiones Bienestar de este año.

Durante todos esos días, los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre 2025.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 24 al 28 de noviembre 2025: Lista de letras

Solamente quedan cuatro días de dispersión del pago de la Pensión Bienestar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que les depositan por fecha:

Letra R : Lunes 24 de noviembre 2025.

: Lunes 24 de noviembre 2025. Letra S : Martes 25 de noviembre 2025.

: Martes 25 de noviembre 2025. Letras T, U, V : Miércoles 26 de noviembre 2025.

: Miércoles 26 de noviembre 2025. Letras W, X, Y, Z : Jueves 27 de noviembre 2025.

: Jueves 27 de noviembre 2025. Viernes 28 de noviembre ya no hay pago. Para esta fecha todos los beneficiarios debieron recibir su dinero en la Tarjeta Bienestar.

¿Cuánto reciben los adultos mayores de Pensión Bienestar noviembre 2025?

Para el mes de noviembre y en cada dispersión que hubo de la Pensión Bienestar 2025, los adultos mayores cobran 6,200 pesos por beneficiario. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Madres Solteras y Trabajadoras les depositan la cantidad de 1,650 pesos o 3,720 pesos, según sea el caso. En cuanto a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, el pago es de 3 mil pesos por bimestre y de 3,200 pesos para los discapacitados.

