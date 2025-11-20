Inicio Nacional Calendario Pagos del Bienestar: ¿Qué Apellidos Cobran la Pensión el 21 y 24 de Noviembre 2025?

Calendario Pagos del Bienestar: ¿Qué Apellidos Cobran la Pensión el 21 y 24 de Noviembre 2025?

N+ | Selene Alonzo Romero

Continúa último pago del 2025 para adultos mayores, madres trabajadoras, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad

Calendario de Pagos Pensión del Bienestar 2025

¿No te ha caído el pago de tu pensión del Bienestar? Te decimos qué letras aún están en espera de depósito según calendario. Foto: Cuartoscuro.

¿No te ha caído el depósito de tu Pensión del Bienestar? Esta semana continúa el Calendario de Pagos de la Secretaría del Bienestar para adultos mayores, madres trabajadoras, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad. 

Será el próximo jueves 27 de noviembre cuando finalice la dispersión de los apoyos económicos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2025. 

Dado que los depósitos se hacen de forma escalonada y en orden alfabético, los beneficiarios deben estar atentos del calendario de pagos, así como del saldo de su tarjeta del Banco del Bienestar. 

Este viernes 21 de noviembre también concluye el calendario de pagos de la Pensión Mujeres 60 a 64 años que se inscribieron al programa el pasado mes de agosto. 

¿Quiénes reciben pago del Bienestar el viernes 21 y lunes 24 de noviembre? 

Siguiendo el orden alfabético, y tomando en cuenta que el calendario de la Secretaría del Bienestar inició el pasado 3 de noviembre de 2025, tanto el viernes 21 como el lunes 24 de noviembre tocará depósito a las personas cuyo apellido inicia con la Letra "R". 

Lista de apellidos que cobran el 21 y 24 de Noviembre 2025 

  • Rodríguez 
  • Ramírez
  • Reyes
  • Ruiz
  • Romero 
  • Rivera
  • Ramos
  • Rojas
  • Ríos
  • Rosas
  • Rosales 
  • Robles
  • Rangel
  • Rocha
  • Rubio
  • Rivas
  • Reséndiz
  • Román 

¿Cómo consultar el saldo de tu tarjeta del Banco del Bienestar? 

Si tu apellido ya fue contemplado en días anteriores por el Calendario de Pagos de la Pensión del Bienestar, puedes verificar el saldo de tu tarjeta con tres métodos distintos: 

  • Vía Telefónica

Al llamar al número 800-900-2000

  • Cajero Automático

Al Introducir tu tarjeta en el Cajero Automático y consultar tu saldo 

  • App del Bienestar 

Al descargar la app en tu celular, ingresar los 16 dígitos de tu tarjeta y el nip del cajero 

 

