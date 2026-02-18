Campañas de Vacunación contra Sarampión en México, Evolución Histórica

El combate al sarampión en México no ha sido sencillo a pesar de contar con la vacuna, en 1976 se vivió uno de los últimos contagios, con 23 mil 722 casos y quienes no se vacunaron antes de ese año estuvieron expuestos al virus y desarrollaron anticuerpos.

Samuel Ponce de León del Programa de Investigación en Riesgos Epidemiológicos de la UNAM, indicó:

La primera vacuna de la que se dispuso no era un biológico tan efectivo como con el que contamos actualmente, la transmisión de la infección natural era muy muy amplia, antes de que existiera la vacuna se infectaba el 95 el 98% de la población de manera natural

Semanas nacionales de vacunación

Con el inicio de las Semanas Nacionales de Vacunación, en 1980, los mexicanos fueron tomando conciencia de la importancia de inmunizarse.

Sin embargo, el sarampión no cedió, hubo una epidemia mundial que afectó al país entre 1989 y 1990, ese año murieron 5 mil 899 personas.

En 1991 se puso en marcha el Programa Nacional de Vacunación universal. 5 años más tarde se registró el último caso autóctono. Pero en 1998 hubo un cambio en la producción de vacunas y México comenzó a importarlas.

Video | Historia del Sarampión de México: la Aparición de las Semanas Nacionales de Vacunación para Combatir la Enfermedad

Erradicación del virus en el continente

Y aunque en 2016 la Organización Panamericana de la Salud anunció la erradicación del virus para todo el continente, el gobierno mexicano comenzó a disminuir los presupuestos para vacunas y su aplicación.

“Fue muy efectivo, muy efectivo y se mantuvo así pues hasta aproximadamente 2012, más o menos. Cuando sí empieza a disminuir un poco, consecuencia de me imagino que autocomplacencia por parte de las autoridades” señaló Ponce de León.

A partir de 2013 se viene experimentando una curva en la cobertura de vacuna de sarampión en el país, que llegó a mínimos históricos en 2019.

Samuel Ponce de León, del Programa de Investigación en Riesgos Epidemiológicos de la UNAM, destacó:

La epidemia de sarampión es la crónica de una epidemia anunciada. Y no, no principia en la administración de López Obrador, principia años antes. A partir de 2012, que es cuando se tiene una de las coberturas más altas, empieza a disminuir

Los expertos sugieren que el presupuesto para vacunas no esté sujeto a disminuciones.

“Nunca ha habido un presupuesto etiquetado, es lo que se ha solicitado todo el tiempo, algo una cifra suficiente y que de hecho tuviera un incremento paulatino” aseguró Ponce de León.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Víctor Olvera

LECQ