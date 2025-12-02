Agricultores Amagan con Gran Caravana de Tractores desde Distintos Estados Este 3 de Diciembre

Productores de Puebla, Veracruz y Tlaxcala agrupados en la Alianza Agrícola Pu-Ve-Tax iniciaron la "Gran Caravana de Tractores por el Agua", que en caso de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales no beneficie a este sector, ingresará mañana miércoles 3 de diciembre a la capital del país.

El dictamen del paquete de reformas en materia de aguas enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra listo para ser discutido y para ser votado en la Cámara de Diputados, según el director de la Conagua, Efraín Morales.

Noticias relacionadas: Bloqueos de Agricultores por Ley de Aguas Nacionales: ¿En Qué Carreteras Hay Afectaciones Hoy?

¿Desde qué estados partió la caravana de tractores y hacia dónde irá?

La "Gran Caravana de Tractores por el Agua" partió desde las primeras horas de este martes desde el municipio de Perote, en Veracruz.

Esta avanza sobre la carretera México-Veracruz en un trayecto que incluye los siguientes municipios:

Zacatepec, Puebla

Cuapiaxtla, Tlaxcala

Huamantla, Tlaxcala

Apizaco, Tlaxcala

En este último punto, de determinar que la nueva Ley de Aguas Internacionales perjudica a este sector, harán una parada para decidir si avanzan hacia la Cámara de Diputados o hacia algún otro punto neurálgico del poder político en la capital del país.

¿Habrá bloqueos y cierre de circulación por caravana?

Los productores agrícolas subrayaron que esta manifestación será pacífica y que no pretenden realizar ningún bloqueo o corte a la circulación.

De considerar que la nueva Ley de Aguas Internacionales no los beneficia, la caravana podría entrar este miércoles 3 de diciembre a la capital del país.

Historias recomendadas:

AMP