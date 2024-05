Carlos Alpízar, Cercano a Arturo Zaldívar, También Presionó a Jueza por Caso en Edomex

A principios de 2021, Leticia Robledo Magaña, jueza primera de Distrito en Materia de Amparo en la Ciudad de México, recibió una llamada por parte de Carlos Alpízar, secretario general del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para invitarla a su oficina en el piso 14.

Se trataba del rancho Las Mesas ubicado en el municipio mexiquense de Valle de Bravo, un inmueble asegurado desde el 2016 al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y que estaba siendo reclamado por Moisés Mansur, presunto prestanombres del exmandatario estatal. En junio de 2021, el gobierno de Veracruz le cedió el predio a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Leticia Robledo Magaña, jueza primera de Distrito en Materia de Amparo, le preguntó a Alpízar si se refería al rancho de Javier Duarte:

Y le digo: '¿Está usted refiriéndose al asunto del señor Duarte? ¿Dónde va promoviendo el señor este que se dice que era prestanombres?' Y me dice: 'No, no nos interesa eso, el punto es que el rancho no puede estar parado por una decisión de usted'