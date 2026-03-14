Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 14 de Marzo 2026

Conoce cuáles son las carreteras que registran bloqueos, cierres parciales, tránsito lento o alta carga vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy, sábado 14 de marzo de 2026 en distintos puntos del país.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en varios tramos carreteros están relacionadas con accidentes viales, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones antes de iniciar cualquier trayecto.

Las autoridades también exhortan a los automovilistas a mantenerse informados a través de sus cuentas oficiales en la red social X, @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de planear sus traslados con anticipación y considerar rutas alternas para evitar zonas donde se prevean conflictos viales.

A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan cierres, incidentes, tránsito lento o presencia de manifestantes.

Bloqueos hoy, sábado 14 de marzo 2026. Foto: Cuartoscuro

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

06:41 Horas. Reportan accidente grave en Circuito Interior, específicamente en la intersección con Instituto Tecnológico Industrial y Manuel Carpio. Un individuo, presuntamente conduciendo a exceso de velocidad, impactó contra un puente peatonal y falleció en el lugar.

06:38 Horas. Servicios de emergencia laboran por volcadura sobre Periférico y Calle 8 Oriente, colonia Cantera Isidro Fabela, Tlalpan.

06:30 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Plan de Ayala - El Porvenir, km 31, dirección Plan de Ayala. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (desprendimiento y volcadura de caja de tracto camión).

06:10 Horas. Se reporta Fuerte choque 3 fallecidos y 2 lesionados sobre Zaragoza a la altura de Avenida República federal del Norte dirección a Ciudad de México.

Choque en CDMX. Foto: @Gposiadeoficial

06:09 Horas. ESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 13, dirección Cosoleacaque. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.