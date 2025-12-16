Bloqueos en Carreteras Hoy 16 de Diciembre 2025: Lista de Autopistas Afectadas por Cierres

¡Toma precauciones! Este martes 16 de diciembre de 2025 se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Además, puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación específica de vialidades como las autopistas México-Puebla y México-Querétaro, así como otras calles y avenidas y la situación del transporte público de la Ciudad de México.

¿Bloqueos de transportistas y agricultores?

Hace unos días, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano informó que organizaciones campesinas, en conjunto con transportistas, realizarían nuevas movilizaciones en el país en caso de no llegar a acuerdos con el gobierno federal.

Dijeron que además de bloqueos en carreteras, casetas y puentes internacionales, tomarían puertos marítimos.

Pero ayer, el Movimiento Agrícola Campesino indicó que hoy 16 de diciembre de 2025 no habrá un paro nacional ni cierres carreteros, ya que este mismo martes sostendrán un diálogo con autoridades federales.

El representante de los agricultores aseguró que esta semana se definirá el siguiente paso a seguir en su lucha.

Lista de carreteras afectadas hoy, 16 de diciembre

Y aunque hasta el momento no hay reporte de bloqueos por parte de esos sectores, de acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) hay varias carreteras y autopistas de México afectadas este martes 16 de diciembre, debido a accidentes, presencia de personas, situaciones climatológicas, entre otras:

05:31 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 025+000 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 025+000 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. 05:34 horas: En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 099+100 de la carretera Apizaco-Tejocotal, tramo: Ent. Atotonilco-Tejocotal.

En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 099+100 de la carretera Apizaco-Tejocotal, tramo: Ent. Atotonilco-Tejocotal. 05:37 horas: En Puebla, cierre parcial de circulación por deslave de talud sobre la carpeta asfáltica, cerca del km 164+500 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán, dirección a México.

En Puebla, cierre parcial de circulación por deslave de talud sobre la carpeta asfáltica, cerca del km 164+500 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán, dirección a México. 06:09 horas: En Veracruz, cierre total de circulación por accidente cerca del km 060+300 de la carretera Xalapa-Veracruz.

En Veracruz, cierre total de circulación por accidente cerca del km 060+300 de la carretera Xalapa-Veracruz. 06:52 horas: Cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 147+800 de la carretera Oaxaca.

