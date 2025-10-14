¿Las Casas Recuperadas del Infonavit Son las de 630 Mil Pesos? Esto Sabemos

¿Planeas comprar una casa? El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene diferentes opciones para que puedas acceder a una, entre ellas, los hogares que cuestan 630 mil pesos y los que son recuperados. En N+ te compartimos si estos últimos cuestan lo mismo.

Estas viviendas buscan garantizar el acceso a una casa digna y con servicios básicos, además de contribuir a la reconstrucción del tejido social en comunidades con alta demanda habitacional.

¿Las casas recuperadas tienen el mismo precio que las de 630 mil pesos?

Si estás contemplando aplicar para la opción de casas recuperadas, pero estás pensando que son las mismas que presentaron en el Modelo 100, con un costo accesible de 630 mil pesos, considera que ambas opciones forman parte de los programas de vivienda social, pero no son lo mismo ni tienen el mismo costo.

Las casas recuperadas son aquellas que el Infonavit reincorpora al mercado después de haber sido abandonadas o recuperadas por falta de pago de los créditos originales. Estas propiedades no tienen un precio fijo, ya que se venden por debajo del valor comercial y su costo depende del estado del inmueble, su ubicación y el proceso de venta.

A diferencia de las casas nuevas de 630 mil pesos, las que son recuperadas pueden adquirirse mediante subastas o a través de inmobiliarias autorizadas. Es importante mencionar que el Infonavit no realiza ventas directas al público, sino que colabora con desarrolladoras, portales especializados y programas de regeneración comunitaria para ponerlas nuevamente a disposición de los derechohabientes.





