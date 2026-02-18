Celebran en México y el Mundo el Final de los Carnavales y la Llegada del Año Nuevo Lunar

Miles de personas en México y el mundo vivieron este martes una jornada doble de festejos.

La recta final de muchos carnavales, previo al Miércoles de Ceniza y el inicio de la temporada de Cuaresma, coincidió con el inicio del Año Nuevo Lunar.

Este 18 de febrero se celebró el primer día del Año Nuevo Lunar, una de las celebraciones más antiguas del mundo, con más de 4 mil años de historia y que este año corresponde al Caballo de Fuego.

Esta festividad no se celebra tan solo en China, en donde representa el mayor movimiento poblacional del planeta, con el regreso de millones de personas a sus localidades natales en todo el mundo, las comunidades chinas dan la bienvenida al nuevo año. México no es la excepción, en el Barrio Chino, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México también se llevaron a cabo las celebraciones.

Brasil

En Brasil, continúan las celebraciones del carnaval más famoso del mundo, el de Río de Janeiro.

Una de las escuelas de samba realizó un homenaje a Luiz Inácio Lula da Silva.

Es la primera vez que un presidente brasileño en funciones es objeto de un tributo, lo que generó polémica pues fue interpretado como un acto anticipado de campaña. Lula busca un cuarto mandato en Brasil.

México

En México concluyó la fiesta del Carnaval en Campeche con el llamado ‘Martes de pintadera’.

Esta batalla multicolor previa al Miércoles de Ceniza, tiene más de 400 años, lo que hace al Carnaval de Campeche una de las celebraciones más antiguas del país.

Tlaxcala

En la localidad de Papalotla, en Tlaxcala, más de 7 mil huehues, participaron en las fiestas de carnaval, con las tradicionales danzas, los habitantes piden por un buen temporal de lluvias y cosechas, además de expiar sus pecados antes del inicio de la Cuaresma.

Roberto Montes de Oca, participante en el carnaval, explicó:

Se llama la famosa coarta o la chirrionera, esa representa anteriormente una diosa que se convertía en serpiente, cada coartazo representa una mordida

Se estima que hasta 30 mil personas disfrutaron de estas fiestas en Tlaxcala.

Guanajuato

En Yuriria, Guanajuato, los llamados ‘Garatuzos’, jóvenes encapuchados, y vestidos de negro, salen a bailar y gritar por las calles, para capturar y quemar al mal humor.

