Apagón CFE Hoy 13 de Noviembre: ¿En Qué Partes de México Hay Cortes de Luz y hasta Qué Hora?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza este jueves 13 de noviembre labores de libranza en algunas zonas del país, lo que ha provocado cortes de luz desde las 7:00 horas.

Estos trabajos consisten en la interrupción temporal y programada del suministro de energía eléctrica para permitir trabajos de mantenimiento.

¿En qué partes de México hay cortes de luz?

Los trabajos de libranza se limitan a las áreas aledañas al distribuidor vial de City Center, en el municipio de Mérida, Yucatán.

Al respecto, la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Yucatán compartió un mapa con las zonas de afectación por los trabajos de modernización de la glorieta “City Center”.

"Durante este periodo se suspenderá temporalmente el suministro eléctrico, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias", informó a la población de la zona vía la red social Facebook.

¿Hasta qué hora se extenderá el corte de luz?

Las labores de libranza de la CFE se realizan este jueves 13 de noviembre desde las 7:00 horas y se extenderán hasta las 18:00 horas.

"Agradecemos su comprensión ante las posibles molestias y les invitamos a mantenerse atentos a los avisos oficiales de la CFE", añadió la dependencia estatal.

