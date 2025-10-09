CFE Reporta Interrupciones en Suministro de Energía Eléctrica por Lluvias en 6 Estados

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó la noche de este jueves 9 de octubre interrupciones en el suministro de energía eléctrica debido a la presencia de lluvias en los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo y Querétaro.

Vía la red social X, la CFE señaló que las interrupciones en el suministro de energía se sucitaron en diferentes horarios y informó que ya se trabaja en el restablecimiento del servicio.

¿En dónde hay interrupciones en servicio?

De acuerdo con la Comisión, debido a las lluvias de moderadas a fuertes en la costa del Golfo de México y parte montañosa central del estado de Veracruz y norte de Puebla, se registraon fallas en el suministro en algunas regiones de dichas entidades.

"Al momento se han restablecido el suministro al 88% de usuarios afectados. Trabajadores de CFE continuarán labores hasta recuperar el 100% de suministro. Agradecemos su comprensión", subrayó en un comunicado la CFE.

CFE Informa:

Debido a la presencia de lluvias de moderadas a fuertes en la costa del Golfo de México y parte montañosa central del estado de Veracruz y norte de Puebla, en diferentes horarios se suscitaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica.



Mientras que, debido también a la presencia de lluvias en el sur de Tamaulipas y de San Luís Potosí, igualmente se suscitaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica en estos estados.

Sobre estas últimas entidades, la CFE puntualizó que al momento se han restablecido el suministro al 52.59% de usuarios afectados.

CFE Informa:

Debido a la presencia de lluvias de moderadas a fuertes en el sur de Tamaulipas y de San Luís Potosí, en diferentes horarios se suscitaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica.



Con corte a las 20:24 horas, la CFE informó que restableció el suministro eléctrico al 53% de los usuarios afectados en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, tras las fuertes lluvias y vientos registrados en las últimas horas.

#CFEInforma | La CFE ha restablecido el suministro eléctrico al 53% de los usuarios afectados en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, tras las fuertes lluvias y vientos registrados en las últimas horas.



¿Por qué llueve en estos estados?

Este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que en los próximos tres días México enfrentará condiciones adversas por la tormenta tropical Raymond y otros fenómenos meteorológicos.

En conferencia de prensa, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que se prevén lluvias de intensas a torrenciales en varios estados del país.

