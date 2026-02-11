¿Qué Ocurrió en la Frontera Hoy de México y EUA y Por Qué Cerraron el Espacio Aéreo?

Este miércoles Estados Unidos anunció que cerraría el espacio aéreo en inmediaciones de su frontera con México, lo que desató la movilización en El Paso, Texas, pero, ¿qué ocurrió exactamente?

Las autoridades estadounidenses informaron que se interceptaron y neutralizaron drones pertenecientes a cárteles mexicanos. El secretario de Transportes, Sean Duffy, indicó que el regulador de la aviación civil estadounidense (FAA) y el Pentágono "reaccionaron rápidamente para hacer frente a una incursión de drones pertenecientes a un cártel"

La amenaza fue neutralizada y no existe ningún peligro para el tráfico comercial en la región

Asimismo, la FAA anunció durante la madrugada el cierre del aeropuerto de El Paso, uno de los más importantes del sur de Estados Unidos, durante diez días, una medida excepcional.

Por lo tanto, todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde esta urbe, fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez, Chihuahua. Mientras que del lado estadounidense se afectó a la localidad de Santa Teresa, Nuevo México. Sin embargo, esta medida sólo duró unas horas .

En conferencia de prensa, el alcalde de Santa Teresa, Renard Johnson calificó la suspensión del espacio aéreo como una medida "innecesaria”.

Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso

También refirió que no hubo coordinación con las autoridades locales y mencionó que la decisión "no había sucedido desde el 11 de septiembre" de 2001, cuando ocurrieron los ataques yihadistas en Estados Unidos.

¿Qué pasó exactamente en la frontera entre México y Estados Unidos?

Luego de darse a conocer esta información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no tenía "ninguna información" sobre el uso de drones en la frontera, y anunció que se investigará por qué se cerró el espacio aéreo de Texas.

No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. Si tienen alguna información, la FAA o cualquier área del Gobierno de Estados Unidos, puede preguntarle al Gobierno de México

La mandataria aseguró que la medida del cierre del espacio aéreo solo ocurrió en Texas, pero que se averiguará todo lo relacionado con este hecho.

La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de que ya reanudaron con normalidad las actividades. Y, bueno, vamos a averiguar exactamente las causas de por qué lo cerraron

Con información de AFP

