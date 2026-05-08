Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 8 de Mayo 2026: Lista de Autopistas con Bloqueos
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Conoce aquí cuáles son las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este viernes
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¡Toma precauciones! Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 8 de mayo de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).
Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.
Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las carreteras y autopistas del país.
Noticia relacionada: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 8 de Mayo de 2026?
Lista de carreteras afectadas hoy
De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos este viernes:
- 05:20 horas: Circulación intermitente en la utopista Tehuacán-Oaxaca, km 197, en ambos sentidos, por atención de accidente (volcadura de tracto camión).
- 05:25 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 001+000, de la carretera Poza Rica-Veracruz.
- 05:27 horas: En Guerrero, cierre total a la circulación en el km 252+000 de la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas, por accidente vial.
- 06:22 horas: Reducción de carriles en el km 264 de la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, dirección Cd. Mendoza, por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).
- 06:39 horas: En la autopista México-Querétaro, reducción de carriles en el km 176, dirección Querétaro, por atención de accidente (salida del camino y choque contra barrera metálica).
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Con información de N+.
spb