Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 8 de Mayo 2026: Lista de Autopistas con Bloqueos

¡Toma precauciones! Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 8 de mayo de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las carreteras y autopistas del país.

Noticia relacionada: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 8 de Mayo de 2026?

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos este viernes:

05:20 horas: Circulación intermitente en la utopista Tehuacán-Oaxaca, km 197, en ambos sentidos, por atención de accidente (volcadura de tracto camión).

Circulación intermitente en la utopista Tehuacán-Oaxaca, km 197, en ambos sentidos, por atención de accidente (volcadura de tracto camión). 05:25 horas : En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 001+000, de la carretera Poza Rica-Veracruz.

: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 001+000, de la carretera Poza Rica-Veracruz. 05:27 horas: En Guerrero, cierre total a la circulación en el km 252+000 de la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas, por accidente vial.

En Guerrero, cierre total a la circulación en el km 252+000 de la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas, por accidente vial. 06:22 horas: Reducción de carriles en el km 264 de la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, dirección Cd. Mendoza, por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

Reducción de carriles en el km 264 de la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, dirección Cd. Mendoza, por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). 06:39 horas: En la autopista México-Querétaro, reducción de carriles en el km 176, dirección Querétaro, por atención de accidente (salida del camino y choque contra barrera metálica).

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb