Sheinbaum Habla por Teléfono con el Primer Ministro de Canadá: "Muy Grata Conversación"

Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada telefónica con Mark Carney, primer ministro de Canadá. En la conversación, la presidenta estuvo acompañada del secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco.

Noticia relacionada: Carney Señala que Canadá no Permitirá que EUA Dicte Condiciones de Revisión de T-MEC

Claudia Sheinbaum dice que tuvo “muy grata” llamada con primer ministro de Canadá

La mandataria escribió en X que se habló sobre los acuerdos comerciales entre ambos países de América del Norte:

“Tuvimos una muy grata conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento a los acuerdos comerciales y a las inversiones en nuestros países”.

Y añadió que en las próximas semanas el equipo de la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, habrá de continuar con el seguimiento a los acuerdos a los que se llegó hoy:

“Canadá y México somos naciones cercanas y socios comerciales. En las próximas semanas el equipo de la Secretaría de Economía viajará para dar seguimiento a la cooperación entre nuestros países”.

En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores se confirmó que una delegación mexicana viajará a Canadá para “ampliar el diálogo en materia comercial”. Además, la conversación también sirvió para profundizar sobre “los diferentes desafíos ante el contexto geopolítico y para intercambiar puntos de vista sobre la situación económica actual”.

También se se habló sobre los trabajos que ambos países realizan de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ambos mandatarios se comprometieron a continuar fortaleciendo la cooperación bilateral y la amistad entre naciones.

Mark Carney también habla de llamada con Sheinbaum

Por su parte, Mark Carney también se refirió a la conversación de esta tarde con la presidenta. El primer ministro de Canadá mencionó como antecedente la visita de una misión comercial a nuestro país:

“A principios de este año, una exitosa misión comercial del Equipo Canadá a México generó más de 20 nuevas asociaciones y acuerdos”.

Video: ¿Hay Condiciones para Renovar el Tratado Comercial entre México, EUA y Canadá?

El mandatario mencionó que habló con Claudia Sheinbaum sobre cómo capitalizar estos acuerdos y cómo mejorar la cooperación en temas como minería:

“La presidenta Sheinbaum y yo hablamos hoy sobre cómo capitalizar ese impulso — profundizando nuestra cooperación en minerales críticos, energía, manufactura y más”.

Historias recomendadas: