Claudia Sheinbaum Visita Hoy Puebla, Veracruz e Hidalgo, Estados Afectados Por Lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este domingo que visitará los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades más afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días en el país.

De acuerdo con el último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, las autoridades estatales reportan 18 fallecimientos en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y 1 en Querétaro.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria informó que su gobierno mantiene activa la atención a la emergencia mediante la aplicación de los planes DN-III-E y Marina, en coordinación con las autoridades locales y estatales. Además, adelantó que en los próximos días iniciará el censo de viviendas y daños para la entrega de apoyos a las familias damnificadas.

En un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Sheinbaum recordó que el pasado jueves por la tarde se registraron lluvias torrenciales en cinco estados de la República, especialmente en la región de la Huasteca y sus municipios colindantes. “Estamos hablando de San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla”, precisó.

La presidenta explicó que desde el viernes por la mañana se instaló el Comité Nacional de Protección Civil, mientras que desde el mismo jueves se activaron los planes de emergencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) para reforzar las labores de rescate y apoyo a la población.

“Estuvo la coordinadora nacional de Protección Civil de manera permanente con información y atención a la población”, señaló Sheinbaum, quien subrayó que las acciones de auxilio continúan en las zonas más afectadas.

Se contabilizan 111 municipios afectados

La mandataria informó que, hasta el momento, se contabilizan alrededor de 111 municipios con afectaciones y 108 interrupciones en 18 carreteras federales, de las cuales 103 ya fueron atendidas, mientras que continúan los trabajos para restablecer la circulación en las cinco restantes.

Sheinbaum reiteró que el gobierno federal trabaja de forma coordinada con las autoridades locales para garantizar la seguridad, la atención médica y la entrega de insumos básicos a las comunidades impactadas por las lluvias.

Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado. pic.twitter.com/DzsDWeQsju — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

