Frente Frío 14 Golpea a México Hoy, Sábado 15 de Noviembre con Heladas por las Noches

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 15 de noviembre 2025, ingresará el frente frío 14 al territorio mexicano, el cual provocará heladas por la mañana y la noche, así como temperaturas que podrían descender hasta -15 grados en varias entidades del país.

En una tarjeta informativa, el organismo detalló que el sistema frontal avanzará sobre el noroeste de México, donde interactuará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera ubicada frente a la costa occidental de Estados Unidos, además de las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación generará lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de 60 a 70 km/h y un marcado descenso de temperaturas en Baja California y Sonora.

Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe producirá lluvias fuertes en Chiapas y Quintana Roo, chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Puebla. En el resto del país prevalecerán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

El SMN señaló que persistirá el ambiente frío durante la mañana y la noche en estados de la Mesa del Norte ( Chihuahua , Coahuila , Durango , Zacatecas y San Luis Potosí), Mesa Central (Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y Michoacán) y el noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora) del país.

Para el domingo y lunes, el frente frío número 14 continuará su desplazamiento por el noroeste y norte del territorio nacional. Su interacción con una vaguada en niveles medios y altos y con las corrientes en chorro generará rachas de viento de hasta 70 km/h y un nuevo descenso de temperaturas, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora.

El martes, el sistema frontal se moverá hacia el sur de Estados Unidos y entrará en proceso de disipación, dejando de afectar al territorio mexicano.

Frente Frío 14 Baja Temperaturas en Todo México y Provoca Heladas en Varias Regiones

Clima para hoy, sábado 15 de noviembre

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del domingo:zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo:zonas serranas de Sonora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo:zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo:zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima para el domingo 16 de noviembre

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del lunes:zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes:zonas serranas de Sonora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes:zonas serranas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes:zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

