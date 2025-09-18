Aviso por Fuerza de la Tormenta Tropical Gabrielle: ¿Cuándo Se Convertirá en Huracán?

La tormenta tropical Gabrielle tomará fuerza en aguas del Atlántico y se convertirá en huracán, según el aviso del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés); aquí te decimos cuándo se fortalecerá el ciclón.

Gabrielle es el séptimo ciclón de la temporada de ciclones 2025, que se forma en el Atlántico, luego de cinco tormenta tropicales y un huracán de categoría 5:

Tormenta tropical Andrea

Tormenta tropical Barry

Tormenta tropical Chantal

Tormenta tropical Dexter

Erin, huracán categoría 5

Tormenta tropical Fernand

Trayectoria de la tormenta tropical Gabrielle

Este jueves, la tormenta Gabrielle se ubica a casi 1,500 kilómetros al oeste de Puerto Rico y avanza hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora, detalló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La tormenta tropical Gabrielle registra vientos máximos sostenidos de unos 85 kilómetros por hora, que se esperan que se mantengan durante las próximas 48 horas.

De acuerdo con la trayectoria de Gabrielle, se convertirá en huracán el lunes, 22 de septiembre de 2025, luego de permanecer como tormenta tropical por varios días, con dirección al Caribe.

9/17 5pm EDT: Tropical Storm #Gabrielle has winds up to 50 mph over the central tropical Atlantic. For additional information on the forecast, see https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/2AJxK3ITor — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 17, 2025

Quintana Roo, en monitoreo permanente

Luego de la formación de Gabrielle, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, informó hoy, 18 de septiembre de 2025, que el monitoreo es permanente en la entidad, por “la actividad meteorológica en el océano Atlántico”.

🔔 Monitoreo permanente sobre la actividad meteorológica en el océano Atlántico.



Zona de baja presión frente a la costa occidental de África, asociada con una onda tropical.

🟨 Mantiene 20 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.



📲 Recuerda: mantente informado… pic.twitter.com/kqWVv25ON7 — Mara Lezama (@MaraLezama) September 18, 2025

