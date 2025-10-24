Aviso de Quintana Roo por Vigilancia de Tormenta Melissa: Trayectoria Hoy del Ciclón Tropical

Este viernes, 24 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso por la tormenta tropical Melissa. Te decimos la trayectoria del ciclón tropical en el Caribe.

Melissa, que sigue avanzado lentamente por el Caribe, ya cobró su primera víctima mortal en Haití, uno de los países más expuestos en la última década a los desastres naturales y que se enfrenta actualmente a serios problemas de infraestructuras para hacer frente a cualquier tipo de emergencia.

En México, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que se mantienen en permanente vigilancia de la trayectoria y evolución de la tormenta tropical Melissa, que podría evolucionar a huracán en las próximas horas.

Mantenemos en permanente vigilancia su trayectoria y evolución, invitando a la ciudadanía a seguir informada únicamente a través de medios oficiales.

🌀 El centro de la tormenta tropical Melissa se localiza a 245 km al sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,310 km al este-sureste de Punta Herrero, Q. Roo.



💨 Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el norte a 6… pic.twitter.com/tZF1cDL2pR — Mara Lezama (@MaraLezama) October 24, 2025

Ayer, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos de América (EUA) advirtió que Melissa provocará lluvias e inundaciones “potencialmente mortales” en partes de La Española y Jamaica durante el fin de semana.

Trayectoria de la tormenta tropical Melissa

El centro de la tormenta tropical Melissa se localiza a 260 km al sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,325 km al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.

El #SMNmx da seguimiento puntual a la #TormentaTropical #Melissa en el mar Caribe. Debido a su distancia y trayectoria, no representa riesgo para el territorio nacional. Todos los detalles en el gráfico. pic.twitter.com/WUNpoXfwn2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 24, 2025

Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el norte a 6 km/h.

Se desplaza hacia el este-sureste y debido a su distancia y trayectoria, por el momento el sistema no representa peligro para México.

Así será la trayectoria de Melissa:

Sábado 25 de octubre: Tormenta tropical, a las 00:00 horas.

Sábado 25 de octubre: Huracán categoría 1, a las 12:00 horas

Domingo 26 e octubre: Huracán categoría 2, a las 00:00 horas.

Domigo 26 de octubre: Huracán categoría 3, a las 12:00 horas.

Lunes 27 de octubre: Huracán categoría 4, a las 00:00 horas.

Martes 28 de octubre: Huracán categoría 4, a las 00:00 horas.

Con esto, suman 13 los ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La temporada de ciclones tropicales 2025 termina el 30 de noviembre en el Atlántico.

