¿Se Formará el Ciclón Tropical Narda? Así Avanza Baja Presión Cerca de México; Estados en Riesgo

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha dado a conocer que se mantiene la vigilancia sobre la zona de baja presión que se desarrolla en el océano Pacífico cerca de México, con probabilidades de evolucionar al ciclón tropical Narda.

En las últimas horas, se ha pronosticado que sigan las lluvias intensas en diferentes estados del país; mientras continúa la temporada de ciclones.

¿Dónde está la zona de baja presión en el Pacífico?

La CONAGUA dio a conocer este domingo 21 de septiembre 2025 que la zona de baja presión mantiene 90 por ciento probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días.

La dependencia señaló que se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 8 y 16 km/h y podría evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas.

¿Cuáles son los estados en riesgo ante posible formación de Ciclón Tropical Narda?

La zona de baja presión se encuentra al sur de Oaxaca y Guerrero. Se localiza a 290 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca.

Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha alertado que en las próximas horas de este domingo, se pronostican lluvias puntuales intensas en:

Guerrero (sur)

Oaxaca (este y costa)

Chiapas (norte, oeste y sur)

