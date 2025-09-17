Ciclón Tropical Narda: ¿Impactará Costas Mexicanas? Esta Es su Trayectoria
El fenómeno natural es el número 14 pronosticado para la temporada de huracanes 2025 en el océano Pacífico
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila una zona de baja presión frente a las costas del Pacífico el cual registra un 80 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 90 % en 7 días.
De evolucionar dicho sistema recibiría el nombre de Narda, el número 14 pronosticado para la temporada de huracanes 2025 la cual finalizará el próximo 30 de noviembre.
De acuerdo con Conagua, el fenómeno natural se localiza a 515 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/hora y se prevé que podría evolucionar a ciclón tropical durante los próximos dos días.
A través de un comunicado, la dependencia alertó que este jueves 18 de septiembre se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el occidente y sur de Colima; así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Pero el posible ciclón tropical no es solamente el fenómeno natural que golpeará a México con fuertes lluvias durante este jueves, pues el monzón mexicano en interacción con los remanentes del ciclón tropical Mario, generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en:
- Península de Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Nayarit
- Lluvias puntuales intensas en Durango y Sinaloa.
Clima en México: ¿Dónde lloverá este jueves 19 de septiembre de 2025?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en: Oaxaca (este, sur y suroeste) y Chiapas (oeste y sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.
