El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió hoy, 10 de octubre de 2025, un aviso de doble riesgo en Baja California Sur por tormentas.

La Conagua indicó que se prevén lluvias para Baja California Sur, debido a dos ciclones en el Pacífico, se trata de:

La tormenta tropical Priscilla, que se localiza a 300 km al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y desplazamiento hacia el norte a 9 km/h.

La tormenta tropical Raymond, que se localiza a 100 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán, y a 195 km al oeste de Zihuatanejo, Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Priscilla mantendrá lluvias fuertes en Baja California Sur, oleaje de 2.5 a 3.5 m y viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa occidental del estado.

Mientras que Raymond mantienen zona de prevención por efectos de viento de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corriente, Jalisco, así como por efectos de vientos de tormenta tropical desde Los Barriles hasta Santa Fe, Baja California Sur.

Las precipitaciones generadas por ambos sistemas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones, se recomienda a la población extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Lluvias en el país

De acuerdo con el pronóstico de Conagua, los fenómenos meteorológicos en el Pacífico provocarán lluvias en varios estados del país:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en : San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en: Tamaulipas, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en: Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos en: Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas.

Lluvias aisladas en: Chihuahua y Coahuila.

