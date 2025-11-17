Dos Frentes Fríos Afectan México: Estados con Bajas Temperaturas y Posibles Nevadas
Dos frentes frío afectan a México y provocarán bajas temperaturas y posibles nevadas en estos estados del país
El intenso frío sigue sintiéndose en varios estados del país, por lo que es importantes abrigarse y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Te decimos en qué estados habrá bajas temperaturas y posible nevada.
Cabe destacar que dos frentes fríos afectan el territorio nacional, se trata del número 14 y 15, provocando marcado descenso de las temperaturas y fuertes rachas de viento en el noroeste y norte de México. Así como posible nevada o caída de aguanieve en algunos estados. También habrá chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California y Sonora.
De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un nuevo frente frío, el número 15, se aproxima al noroeste de la República Mexicana en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que provocará:
- Descenso de temperatura y vientos fuertes en dicha región; así como chubascos y lluvias fuertes en Baja California y Sonora.
Por otro lado, el frente frío número 14 se desplazará sobre el norte de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento en dicha región.
Noticia relacionada: ¿Cuándo Ingresa el Nuevo Frente Frío Número 15 al País? En Estos Estados se Sentirán Heladas
Estados con bajas temperaturas y posibles nevadas
De acuerdo con el SMN, los dos frentes frío afectarán a varios estados del país, se prevén nevadas o caída de aguanieve en las sierras de Baja California y norte de Sonora.
Así estarán las bajas temperaturas y heladas en el país
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.
