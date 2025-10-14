Frente Frío 15 de Octubre 2025: Estos Estados Esperan 0° Celsius e Intensas Lluvias Mañana

Luego de las intensas lluvias que han azotado a gran parte de México, un nuevo fenómeno dejará intensas precipitaciones y descenderá la temperatura. En N+ te decimos cuáles son los estados afectados por el frente frío este miércoles 15 de octubre 2025. Conoce aquí dónde se esperan temperaturas de 0° Celsius y lluvias.

Como debes saber, al menos cinco estados se vieron severamente dañados por clima en las últimas horas. Fue el cruce de dos fenómenos meteorológicos los que dejaron decenas de comunidades bajo el agua, según explicaron autoridades.

¿Qué es un frente frío y cuáles son sus efectos?

Un frente frío es el choque de dos masas de aire, una fría y una cálida, provocando la formación de tormentas severas y eventos de Norte, señala el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Este fenómeno es impulsado por una masa de aire frío, a una velocidad aproximada entre 40 y 60 km/h, dejando un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasan. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, so:

lluvias

nevadas

oleaje

viento

Un frente frío tienen una duración de entre 5 a 7 días en nuestro país, señala el Centro de Desastres.

¿Qué estados se verán afectados por el frente frío hoy?

Para este miércoles 15 de octubre 2025, el frente frío 7 se desplazará sobre el noroeste del país, apunta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generarán fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Chihuahua y Sonora; así como lluvias fuertes en zonas de Chihuahua.

Se prevé que al finalizar el día, la vaguada en altura continúe su desplazamiento hacia el sur de Estados Unidos y dejará de afectar a territorio nacional.

Se esperan temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de Baja California, Estado de México y Puebla.

También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

