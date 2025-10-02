Aviso por Potencia de la Tormenta Tropical Octave: ¿En su Trayectoria Evolucionará a Huracán?

La tormenta tropical Octave está tomando fuerza, cerca de México, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso por la posible formación de un nuevo huracán, en la temporada 2025; aquí los detalles sobre el desarrollo del ciclón, en el Pacífico mexicano.

En lo que va de la temporada de ciclones 2025, en el Pacífico, se han formado 7 tormentas tropicales y 8 huracanes

y A continuación, te mostramos la lista completa de todos los ciclones que se han formado, en el Pacífico mexicano:

Alvin: tormenta tropical Barbara: huracán categoría 1 Cosme: tormenta tropical Dalila: tormenta tropical Erick: huracán categoría 4 Flossie: : huracán categoría 3 Gil: huracán categoría 1 Henriette: huracán categoría 1 Ivo: tormenta tropical Juliette: tormenta tropical Kiko: huracán categoría 4 Lorena: huracán categoría 1 Mario: tormenta tropical Narda: huracán categoría 2 Octave: tormenta tropical

¿Dónde ubica la tormenta tropical Octave y cuándo sería huracán?

La Conagua informó hoy, 2 de octubre de 2025, que la tormenta tropical Octave se ubicó a 1,470 km al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

De acuerdo con el mapa de su trayectoria, Octave se podría intensificar a huracán categoría 1 el fin de semana, durante la madrugada del domingo, 5 de octubre de 2025.

Actualmente, el ciclón Octave se desplaza hacia el oeste, a 13 kilómetros por hora, sin que represente riesgo para México, apuntó Conagua.

