Aviso por Potencia de la Tormenta Tropical Octave: ¿En su Trayectoria Evolucionará a Huracán?

Estos son los detalles sobre la posible formación del nuevo huracán Octave, en el Pacífico mexicano

Mapa de la trayectoria de la tormenta tropical Octave, en el Pacífico mexicano

Mapa de la trayectoria de la tormenta tropical Octave, en el Pacífico mexicano. Foto: NOAA

La tormenta tropical Octave está tomando fuerza, cerca de México, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso por la posible formación de un nuevo huracán, en la temporada 2025; aquí los detalles sobre el desarrollo del ciclón, en el Pacífico mexicano.

  • En lo que va de la temporada de ciclones 2025, en el Pacífico, se han formado 7 tormentas tropicales y 8 huracanes
  • A continuación, te mostramos la lista completa de todos los ciclones que se han formado, en el Pacífico mexicano:
  1. Alvin: tormenta tropical
  2. Barbara: huracán categoría 1
  3. Cosme: tormenta tropical
  4. Dalila: tormenta tropical
  5. Erick: huracán categoría 4
  6. Flossie: : huracán categoría 3
  7. Gil: huracán categoría 1
  8. Henriette: huracán categoría 1
  9. Ivo: tormenta tropical
  10. Juliette: tormenta tropical
  11. Kiko: huracán categoría 4
  12. Lorena: huracán categoría 1
  13. Mario: tormenta tropical
  14. Narda: huracán categoría 2
  15. Octave: tormenta tropical   

¿Dónde ubica la tormenta tropical Octave y cuándo sería huracán?

La Conagua informó hoy, 2 de octubre de 2025, que la tormenta tropical Octave se ubicó a 1,470 km al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

De acuerdo con el mapa de su trayectoria, Octave se podría intensificar a huracán categoría 1 el fin de semana, durante la madrugada del domingo, 5 de octubre de 2025. 

Actualmente, el ciclón Octave se desplaza hacia el oeste, a 13 kilómetros por hora, sin que represente riesgo para México, apuntó Conagua. 

