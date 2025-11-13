¿Nuevo Frente Frío Congelará México? Lista de Estados con Calor de Hasta 40 Grados

La masa de aire ártico que congeló México en días pasados ya abandonó el territorio nacional, y aunque esta noche se aproximará el nuevo frente frío 14, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que en varios estados se registrará un intenso calor con temperaturas de hasta 40 grados.

Aquí te damos a conocer la lista de entidades donde se prevé clima caluroso, así como las zonas que sufrirán los efectos del nuevo sistema frontal.

¿Cuándo entra el frente frío 14?

En su aviso dado a conocer hoy, 13 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua indicó que el frente frío 14 se aproximará este jueves por la noche al noroeste del país.

Ahí estará asociado con una vaguada polar, una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esos fenómenos meteorológicos ocasionarán fuertes rachas de viento y lluvias aisladas en Baja California.

Sistemas meteorológicos actuales en México. Foto: SMN

¿Dónde hará calor en el país?

Y a pesar de que el frente frío 14 se desplazará mañana viernes sobre el noroeste y gradualmente el norte del territorio nacional, varios estados tendrán temperaturas muy altas estos dos días:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C

Sinaloa.

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Oaxaca (costa).

Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C

Baja California Sur.

Sonora (sur).

Chihuahua (suroeste).

Durango (oeste).

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

Zacatecas (sur).

Morelos.

Puebla (suroeste).

En contraste, las bajas temperaturas ocurrirán en la madrugada del viernes, principalmente en zonas serranas:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila (sureste), Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

El SMN añadió que durante el sábado y domingo, el nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste y gradualmente el norte del territorio nacional, continuará asociado con una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando marcado descenso de temperatura, rachas fuertes de viento y chubascos con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Baja California, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de dicha entidad y Sonora.

Además, se establecerá una línea seca en el norte de Coahuila, originando fuertes vientos en el noreste del país.

