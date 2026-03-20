Onda de Calor 21 de Marzo 2026: ¿En Qué Estados Subirá el Termómetro hasta 45°C Este Sábado?

El termómetro se prepara para alcanzar niveles altos este sábado 21 de marzo de 2026. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos 12 entidades del país experimentarán temperaturas superiores a los 40°C, con algunas zonas llegando a la barrera de los 45°C.

Noticia relacionada: ¿Qué Clima Habrá en el Primer Fin de Semana de Primavera en CDMX y el Resto del País?

Estados con temperaturas de 40 a 45 °C

Las regiones más afectadas por esta onda de calor se concentran en el litoral del Pacífico y el sureste mexicano. Los estados donde se esperan las temperaturas más altas (máximas de 40 a 45 °C) son:

Michoacán

Guerrero

Morelos (sur)

Oaxaca

Chiapas

Veracruz (sur)

Tabasco

Campeche

Yucatán

¿Se Adelantan los Golpes de Calor? Reportan Primeros Casos en Mexicali

Temperaturas de 35 a 40 °C

En un segundo escalón de calor intenso, el SMN prevé máximas de 35 a 40 °C en las siguientes entidades:

Nayarit

Jalisco

Colima

Puebla (suroeste)

Quintana Roo

Resto del país y Valle de México

Para el resto del territorio nacional, incluyendo el Valle de México, se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 35 °C. En la Ciudad de México y el Estado de México, el cielo permanecerá despejado y sin probabilidad de lluvia, manteniendo un ambiente muy caluroso durante la tarde.

Recomendaciones del SMN ante la onda de calor

Debido a las altas temperaturas y la radiación solar, las autoridades meteorológicas sugieren a la población:

Hidratación constante: Beber abundantes líquidos, incluso sin tener sed. Protección solar: Utilizar bloqueador, gorras, sombreros y ropa de colores claros. Evitar exposición directa: No realizar actividades físicas intensas bajo el sol entre las 11:00 y las 16:00 horas. Cuidado especial: Vigilar a niños, adultos mayores y mascotas, quienes son más vulnerables a los golpes de calor.

Como Ahorrar Energía Eléctrica Durante Temporada de Calor Experto Explica

Contraste meteorológico

Mientras el sur se sofoca, el SMN también vigila la aproximación de un nuevo frente frío por el noroeste del país, el cual podría generar vientos fuertes en Baja California y Sonora, aunque sin mitigar el calor en el resto de la República para este fin de semana.

Historias recomendadas:

AMP