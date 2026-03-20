Onda de Calor 21 de Marzo 2026: ¿En Qué Estados Subirá el Termómetro hasta 45°C Este Sábado?
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Debido a las altas temperaturas y la radiación solar, las autoridades meteorológicas sugieren a la población beber abundantes líquidos
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El termómetro se prepara para alcanzar niveles altos este sábado 21 de marzo de 2026. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos 12 entidades del país experimentarán temperaturas superiores a los 40°C, con algunas zonas llegando a la barrera de los 45°C.
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Estados con temperaturas de 40 a 45 °C
Las regiones más afectadas por esta onda de calor se concentran en el litoral del Pacífico y el sureste mexicano. Los estados donde se esperan las temperaturas más altas (máximas de 40 a 45 °C) son:
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos (sur)
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz (sur)
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Temperaturas de 35 a 40 °C
En un segundo escalón de calor intenso, el SMN prevé máximas de 35 a 40 °C en las siguientes entidades:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Puebla (suroeste)
- Quintana Roo
Resto del país y Valle de México
Para el resto del territorio nacional, incluyendo el Valle de México, se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 35 °C. En la Ciudad de México y el Estado de México, el cielo permanecerá despejado y sin probabilidad de lluvia, manteniendo un ambiente muy caluroso durante la tarde.
Recomendaciones del SMN ante la onda de calor
Debido a las altas temperaturas y la radiación solar, las autoridades meteorológicas sugieren a la población:
- Hidratación constante: Beber abundantes líquidos, incluso sin tener sed.
- Protección solar: Utilizar bloqueador, gorras, sombreros y ropa de colores claros.
- Evitar exposición directa: No realizar actividades físicas intensas bajo el sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.
- Cuidado especial: Vigilar a niños, adultos mayores y mascotas, quienes son más vulnerables a los golpes de calor.
Contraste meteorológico
Mientras el sur se sofoca, el SMN también vigila la aproximación de un nuevo frente frío por el noroeste del país, el cual podría generar vientos fuertes en Baja California y Sonora, aunque sin mitigar el calor en el resto de la República para este fin de semana.
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AMP