Ejército Aplica Plan DN-III en Hidalgo Ante daños por Fuertes Lluvias.

Elementos del Ejército arribaron la noche del sábado 11 de octubre a la capital de Hidalgo para incorporarse a las labores de auxilio a la población afectada por las intensas lluvias registradas en distintos municipios del estado y aplicar el Plan DN-III.

El gobernador Julio Menchaca informó que personal y vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se sumaron a las acciones coordinadas con el gobierno estatal y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien encabeza las tareas de apoyo en las zonas más dañadas.

Esta noche arribó a Pachuca, personal y vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional para sumarse a las labores que encabezan la presidenta @Claudiashein y este gobierno estatal, en apoyo a las familias afectadas por las lluvias

De acuerdo con Menchaca, a partir de este domingo 12 de octubre, 361 elementos de tropa, 16 oficiales, dos jefes y 15 vehículos militares se desplegarán en distintos puntos del territorio hidalguense para la aplicación del Plan DN-III-E, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, autoridades municipales y la población civil.

En la publicación del gobernador se muestra un camión remolcando un tráiler plano que transporta una retroexcavadora, con el distintivo "Ejército Mexicano". A su lado, un volquete con la misma insignia, tiene su caja inclinada y tercer vehículo de apoyo igual arribó a Pachuca.

El gobierno estatal mantiene operativos de emergencia en las regiones con mayores afectaciones por deslaves, desbordamientos e inundaciones, mientras se refuerzan las tareas de rescate, evaluación de daños y entrega de ayuda humanitaria.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a colaborar con las brigadas de auxilio en caso de ser necesario.

Muertos por daños de lluvias

Hasta la noche del sábado 11 de octubre, autoridades estatales reportaron al menos 41 personas fallecidas en cuatro estados debido a las precipitaciones que han azotado a México las últimas horas, producto de varios fenómenos meteorológicos.

Y es que, además de las tormentas tropicales Raymond y Priscilla en el océano Pacífico, la República Mexicana sufre el embate de otros sistemas que han dejado bajo el agua municipios de estados como Hidalgo y Veracruz, y que han ocasionado deslaves, inundación de vialidades, cortes de electricidad y desbordamientos de ríos.

De acuerdo con un balance previo, debido al temporal se reportaron hasta el momento 16 personas fallecidas en Hidalgo, 9 en Puebla, 15 en Veracruz y una en Querétaro. Además, se mantienen las labores de búsqueda de 27 personas no localizadas, con acompañamiento y apoyo a sus familias.

¿Qué es el Plan DN-III?

El Plan DN-III-E es un programa de protección civil implementado por la Secretaría de la Defensa Nacional para apoyar a la población ante desastres naturales o situaciones de emergencia, como huracanes, inundaciones, terremotos o deslizamientos de tierra.

Su objetivo principal es salvar vidas, proteger bienes y reducir daños, mediante la movilización rápida de personal militar, equipo especializado y recursos logísticos hacia las zonas afectadas. Este plan contempla acciones de rescate, evacuación, atención médica, suministro de alimentos y agua, así como habilitación de albergues temporales.

El Plan DN-III-E se activa bajo la coordinación del gobierno federal en colaboración con autoridades estatales y municipales, y se ejecuta en tres fases: prevención, auxilio y recuperación.

En la fase de auxilio, los militares realizan labores de búsqueda y rescate, evacuación de personas en riesgo y asistencia humanitaria, mientras que en la etapa de recuperación se enfocan en reparar infraestructura dañada y restablecer servicios básicos, asegurando que la población afectada reciba apoyo integral hasta que las condiciones de normalidad se restablezcan.

